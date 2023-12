Caltanissetta, Betlemme agli Angeli: nuovo appuntamento del Presepe vivente nel quartiere arabo

Torna nel quartiere arabo “Betlemme agli Angeli” con il secondo appuntamento di questa XIII edizione.

L’organizzazione, curata dalla Parrocchia San Domenico di Caltanissetta e dell’associazione Betlemme agli Angeli con il patrocinio del Comune di Caltanissetta continua ad attirare l’attenzione e l’interesse non soltanto dei nisseni ma anche di tante altre persone curiose di assistere a questa rievocazione di un evento sacro.

Nessuna rappresentazione ma un invito a vivere un natale “santo” e, come ha sottolineato il parroco Padre Giuseppe Di Rocco “Il mistero del Natale Dio che si fa uomo, in tutta la sua fragilità, è strettamente legato al mistero eucaristico. Gesù ha detto <<io sono il pane vivo disceso dal cielo>>. Lo stesso Gesù che contempliamo bambino nel presepe e quello che poi riceviamo e adoriamo nell’eucarestia”.

La biglietteria del Presepe Vivente sarà aperta dalle ore 18:30 alle ore 21:30.

Le degustazioni sono gratuite e saranno offerte fino a esaurimento scorte. Il biglietto d’ingresso è 4€ per gli adulti e 2€ per i bambini. I gruppi organizzati provenienti da altri Comuni devono prenotare in anticipo il loro ingresso chiamando la sacrestia della parrocchia al numero 0934 681465. Sarà possibile anche chiedere gratuitamente la visita guidata alla Cripta della chiesa e ai presepi realizzati dall’associazione nel salone parrocchiale (servizio curato dall’associazione Moncada).

L’ultimo appuntamento del 2023 con Betlemme agli Angeli sarà il 30 dicembre. Gli animatori del Presepe Vivente torneranno il 5 e il 6 gennaio sempre negli stessi orari indicati.

Il giorno dell’Epifania l’apertura del Presepe sarà anticipata dall’arrivo dei Re Magi nella piazza San Domenico.