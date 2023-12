Basket maschile Under 17. Vittoria esterna per l’Invicta Basket 38-64 contro il Basket Siracusa

Ottima prestazione dei ragazzi dell’under 17 dell’Invicta che hanno affrontato in trasferta i pari età del Basket Siracusa, imponendosi con il risultato finale di 38-64.

Davvero buona la prova dei ragazzi su entrambe le metà campo, guidati in questa occasione da Coach Villa. Pressione, raddoppi e palle recuperate sono state la medicina per far subito dimenticare le due precedenti uscite stagionali che avevano in quel caso portato a due sconfitte consecutive.

In questa uscita, occorre sottolineare le prestazioni di Eufrate, pronto a dare il suo supporto in uscita dalla panchina, spezzando i ritmi degli avversari e recuperando diversi palloni, Romano, prestante sia in attacco che in difesa, non risparmiando mai energie e tuffandosi su ogni pallone vagante ed il solito Giordano, metronomo ed equilibratore instancabile, capace di dettare i tempi ai suoi compagni.

Importanti segnali arrivano da questi ragazzi che hanno dimostrato carattere e caparbietà, il loro percorso di crescita è ancora molto lungo e tanto lavoro c’è ancora da fare.

Classifica aggiornata alla 7^ giornata del girone di andata:

1 sb basket school 8

2 A.S. DIL. GROTTACALDA 8

3 A.S.D. INVICTA 93CENTO 8

4 ASD AVOLA BASKET AND LIFE ACAD 6

5 A.DIL. OLYMPIA BASKET COMISO 6

6 ASD BASKET LIONS LEONTINOI 4

7 A.S.D. BASKET CLUB RAGUSA 4

8 A. S. D. Cestistica Licata 4

9 Real Basket Agrigento 4

10 ASD SIRACUSA BASKET 2