Basket maschile serie C. L’Invicta Basket batte fuori casa il Basket School Gela 89-94: il derby provinciale è suo

Grande prodezza esterna per l’Invicta Basket che nel campionato di serie C s’è aggiudicata il derby fuori casa contro il Basket School Gela con il risultato finale di 89-94.

Dopo un primo tempo chiuso con quattro punti di vantaggio, i nisseni nel secondo sono riusciti ad allungare portandosi anche a + 9 rispetto ai gelesi. Una squadra, l’Invicta, che ha proposto ben 4 giocatori a segno in doppia cifra, con Railans mattatore e autore di 36 punti.

Insomma un quintetto, quello di coach Peppe Spena, che è riuscito a conquistare la vittoria numero 7 in questo campionato con una prestazione di spessore contro un avversario come il Basket School Gela sempre in grado di esprimere qualità e di dare filo da torcere a chiunque.

Grande a fine partita la gioia dei nisseni per un successo che ne rilancia la classifica, considerato che l’Invicta è salita a quota 14 consolidando il quarto posto in classifica e portando il suo vantaggio sui cugini gelesi a + 4.