Sicilia, regolamento per erogazione finanziamenti a teatri pubblici

PALERMO (ITALPRESS) – L’erogazione dei finanziamenti regionali agli Enti gestori dei Teatri in proprietà pubblica è subordinata all’emanazione di apposito regolamento, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per la fruizione pubblica o di manifestazioni di interesse pubblico delle strutture teatrali, con l’obiettivo di tutelarne il decoro e la compatibilità con le finalità culturali ed artistiche. E’ una delle misure contenute nella nuova Legge di Stabilità 2024-26 illustrata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Palazzo d’Orleans.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).