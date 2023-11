Sicilia. Acqua Geraci, 110% di Energia rinnovabile con il suo impianto solare

“Siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo ricevuto il certificato di garanzia per l’utilizzo di energia 100% da fonti rinnovabili nella produzione della nostra acqua minerale alla quale si aggiunge il 10,75%, di quella necessaria al processo di imbottigliamento, proveniente dal nostro impianto solare”.

A comunicarlo è l’amministratrice unica dell’Acqua Geraci, Elisa Braccioforte. La sostenibilità è da sempre al centro dei valori dell’Azienda che si impegna costantemente per ridurre l’impatto ambientale delle sue attività. Questo risultato rappresenta un importante traguardo perché grazie all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, come l’energia solare e eolica, l’Acqua Geraci è in grado di produrre acqua minerale in modo responsabile e rispettoso dell’ambiente.

“Siamo consapevoli dell’importanza di preservare le risorse naturali e di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico – afferma l’avvocato Braccioforte. Continueremo a investire in soluzioni sostenibili e a cercare modi innovativi per ridurre ulteriormente la nostra impronta ecologica.”