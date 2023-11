Quasi 300 immigrati sbarcano a Lampedusa, un disperso

Sei nuovi sbarchi a Lampedusa tra la notte e le prime ore dell’alba di oggi con quasi 300 migranti giunti sull’isola. E’ questo il bilancio delle ultime ore di arrivi e salvataggi in mare sulle coste siciliane. I 286 migranti approdati nella notte a Lampedusa sono salpati dalla Libia e dalla Tunisia, ma sono di diverse nazionalità, anche subsahariani. Due gruppi sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza, che li ha intercettati già sulle coste dopo lo sbarco. Un barchino è stato ritrovato incastrato tra gli scogli, un’altra imbarcazione non è stata ancora rintracciata. Gli altri quattro gruppi di migranti sono stati invece tratti in salvo mentre si trovavano ancora a bordo al largo dell’isola. In particolare, cinquanta di loro, su un piccolo gommone a rischio ribaltamento, sono stati soccorsi da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Alla Guardia Costiera è stato riferito da parte degli stessi migranti di un uomo caduto in mare durante la traversata e che sarebbe pertanto attualmente disperso. Sono adesso oltre 400 le persone ospitate nell’hotspot di Contrada Imbriacola, che nelle ore precedenti si era svuotato. La prefettura di AGRIGENTO ha disposto questa mattina il trasferimento di circa 220 migranti a Porto Empedocle.