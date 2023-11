Giornata nazionale del Parkinson. Il 25 novembre visite gratuite al Centro Regionale Parkinson Palermo di Villa Sofia

“L’ospedale apre le porte” è il titolo dell’iniziativa con cui, sabato 25 Novembre, Il Centro di Riferimento Regionale Parkinson Palermo, Villa Sofia – CTO, parteciperà alla “Giornata nazionale del Parkinson” promossa dalla Fondazione LIMPE.

Chiunque desidera avere notizie sulla malattia di Parkinson o sul proprio stato di salute. sarà ricevuto senza prescrizione medica, dalle ore 9 alle ore 14.30, nei locali del CTO, in via Antonino Cassarà (di fronte lo stadio). Per prenotare, bisogna inviare un’e-mail all’ indirizzo di posta elettronica ambulatorioparkinsoncto@villasofia.it attraverso la quale si riceverà l’orario di appuntamento per la visita.

Sarà presente la dott.ssa Marina Rizzo, coordinatrice del Centro, con incarico di “Altissima professionalità per il Parkinson”, insieme alla psicologa, dott.ssa Claudia Ventimiglia, e alla logopedista, dott.ssa Elda Stampone.

Il centro si avvale, inoltre, della collaborazione di 11 specialisti delle discipline più frequentemente coinvolte nella malattia di Parkinson, che potranno essere contattati successivamente.