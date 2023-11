Enti associazioni istituti scolastici al fianco Associazione MTB di Mussomeli per il Medieval Trail di domenica prossima

MUSSOMELI – Altro importante appuntamento per atleti e amanti di attività sportive. Domenica 3 Dicembre il maniero di Mussomeli accoglierà circa trecento atleti, provenienti da tutta la Sicilia in occasione del medieval trail, per le discipline sportive, running e sport medievali. L Associazione MTB ha saputo mettere insieme due enti prestigiosi AICS ( Associazione cultura e sport) CSI Centro Sportivo Italiano, Proloco, Arcistrauss, Fratres, Uildm, Misericordia, Ass Oltre Aps, Consulta Giovanile, Ass Simle for life, Ass Don Diego di Vincenzo e soprattutto gli Istituti Scolastici, di Mussomeli. L Istituto Virgilio, con i suoi indirizzi si occuperà del past party, dell accoglienza , alcuni ragazzi faranno da guida, per gli ospiti e altri ancora indosseranno abiti medievali. CSI e MTB, si occuperanno del Medieval trail, mentre Aics Prov Agrigento organizzerà esibizioni di sport medievali , Spada , Balestra , Arco , Bastone e coltello Siciliano L organizzazione ha pensato anche per i più piccoli infatti dai 6 ai 13 anni potranno partecipare ad un contest medievale gratuito seguiti da istruttori qualificati provenienti da tutta la Sicilia, Paolo Pavone , Sebastiano Caltabiano, Leo Giuseppe, Angelo Naro, Casale Luigi, con la presenza di Antonino Versaci, un cultore dell’ antica tradizione dei coltelli di San Fratello, che spiegherà le tecniche per la realizzazione coltelli in stile medievale. Sarà anche realizzato il terzo tempo a cura di Pinuccio Favata, e dei giochi medievali senza quartiere con danza medievali. MTB e CSI curerà anche la passeggiata lungo il percorso, per le famiglie per far scoprire posti incantatati del centro storico. Di pomeriggio, premiazioni presso la Sala dei Baroni e Scuderia, mentre per le h 16.00 a cura dei Cavalieri di San Giorgio, il convegno il mondo della cavalleria .. Ieri e Oggi. Soddisfatto il Presidente Frangiamore e la sua squadra ,per la collaborazioni degli enti del terzo settore, Attraverso le discipline sportive che i bambini, ma anche i grandi hanno la possibilità di conoscere e apprendere valori come l’amicizia e la solidarietà, la fiducia in se stessi e negli altri. L evento rappresenterà, anche un modo per incentivare il turismo sportivo, per l arrivo già da sabato 2 Dicembre di diversi atleti e familiari , nella terra di Manfredi.