Caltanissetta, stage di danza con il ballerino e coreografo Michele Nocca

Michele Nocca, ballerino professionista noto al grande pubblico per la sua partecipazione al talent di Canale 5 “Amici di Maria de Filippi” durante la 14esima edizione, è venuto a Caltanissetta per formare 36 allieve della scuola di danza di Lorella Riso e Perla Barrile.

Un workshop di Jazz Funk-Modern Jazz che ha permesso ai ballerini che hanno partecipato di poter arricchire il loro percorso formativo imparando qualcosa in più di questa elegante e dinamica arte.









Il ballerino 31enne originario di Pozzallo ha fatto molta strada dopo la sua esperienza nello show televisivo coltivando la sua passione per la danza e trasformandola in professione attraverso percorsi formativi nelle migliori accademie e centri studi danza in città quali Roma, Londra, Los Angeles e Kiev.

Ha partecipato a “So You Think You Can Dance Ukraine, rappresentando l’Italia e classificandosi nei primi 10 al mondo ma anche a importanti show televisivi e grandi eventi tra i quali Domenica In, Tu si que Vales, serie tv 1992, Eurovision MESC, Una Ragazza per il cinema, Rinaldo in Campo, Il bacio. Produzioni che hanno avuto la firma o la partecipazione di personaggi quali, per citarne alcuni, Pippo Baudo, Maria de Filippi, Elisa, Miriam Leone, Grazia Di Michele, Garrison Rochelle, Athina Cenci, Vlad Yama e Tatyana Denisova.

La sua presenza non è mancata neanche in teatro esibendosi, come ballerino solista, in WowShow (il più grande show in Israele) , al corpo di ballo di EXTRAVAGANZA in America a Las Vegas (nel Bally’s, uno dei teatri storici) realizzando il sogno di diventare a tutti gli effetti un Vegas Showman.

Un artista a tutto tondo impegnato non soltanto sotto le luci dei riflettori, come ballerino, ma anche dietro le quinte come coreografo per EMOTIVA PRODUCTION per la tournée in Spagna e in Andorra.

Michele Nocca ama condividere la sua passione, la sua esperienza, il suo sapere insegnando in giro per il mondo senza smettere di sognare e creare opportunità per i giovani talenti.

Una vocazione che porta avanti anche con il NOX INTERNATIONAL DANCE CAMP, evento che ogni anno a Dicembre porta a Pozzallo e M2 INTENSIVE DANCE PROJECT che va in giro per l’Europa.

Un’evoluzione a tutto tondo che lo ha spinto a collaborare con numerosi marchi e brand internazionali e ad approcciarsi anche ad altre arti come quella della fotografia posando per shooting poi pubblicati su numerose riviste, compreso VOGUE Italia in digital format.