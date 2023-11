Caltanissetta, sindacati scrivono all’ASP: “Ecco tutti i punti da discutere”

Le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, desiderano informare, al fine di discutere i punti cruciali della vertenza unitaria, che il percorso delle assemblee sindacali è in corso come previamente annunciato.

Il Segretario Generale Fp.Cgil – Angelo Polizzi; il Segretario Generale Uil.Fpl – Lino Salanitro; Il Segretario Generale Fials – Gioacchino Zuppardo ; il Coordinatore Provinciale Sanità Cisl.Fp – Guagenti Antonino, il Segretario Territoriale NurSind-CGS – Giuseppe Provinzano e il Segretario Territoriale Nursing-up – Pietro Di Prima spiegano che le rispettive organizzazioni sindacali accolgono con favore la decisione del Commissario Straordinario di rivedere l’ordine del giorno dell’incontro di Delegazione Trattante previsto per il 13 novembre p.v., includendo quattro dei punti discussi durante le assemblee dei lavoratori e proposti dalle organizzazioni sindacali.

La precedente convocazione non aveva dato risposte adeguate alle richieste precedentemente avanzate, motivo per cui l’assemblea dei lavoratori tenutasi in data 08.11.2023 presso la sala Majorana dell’ASP di Caltanissetta, ha conferito preciso mandato alle organizzazioni sindacali di ottenere risposte definitive e dettagliate nella prossima seduta di Delegazione Trattante, in relazione ai seguenti punti:

Approvazione del regolamento sui Differenziali Economici Professionali (DEP) nel prossimo tavolo di Delegazione Trattante e successiva pubblicazione del bando entro il 30.11.2023.

Liquidazione della Produttività Collettiva dell’anno 2022 con gli emolumenti del mese di novembre per tutte le Unità Operative con iter completo.

Chiarezza negli atti amministrativi riguardanti le procedure di stabilizzazione di tutto il personale ed in particolare il personale Infermieristico ed Operatori Socio-Sanitari (OSS) che ne costituiscono la componete maggiore, in conformità alla normativa regionale, evitando ulteriori ritardi.

Adeguamenti contrattuali economici e giuridici entro il 30.11.2023.

Le organizzazioni sindacali ribadiscono l’impegno nella tutela dei diritti dei lavoratori e rappresentano che, i punti oggetto saranno trattati anche durante l’assemblea dei lavoratori prevista per il 14.11.2023 presso il P.O. di Gela.

Al fine di risolvere le problematiche in modo tempestivo e soddisfacente per tutte le parti coinvolte anche da parte nostra non c’è volontà alcuna di alimentare sterili “botta e risposta”, tuttavia ribadiamo le precise rivendicazioni dei lavoratori dell’ASP richiedono risposte altrettanto precise e puntuali, in questa prospettiva le organizzazioni sindacali sono impegnate a mantenere un dialogo costruttivo con il Management dell’ASP di Caltanissetta con particolare attenzione al benessere e ai diritti dei lavoratori dell’ASP di Caltanissetta