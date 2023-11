Caltanissetta. Prevenzione Tumori: all’IISS “Luigi Russo” presentato il progetto Martina

CALTANISSETTA. Presso l’ IISS “L. Russo”, diretto dalla prof.ssa Maria Rita Basta, si è svolto un incontro-lezione rivolto alle classi terze degli indirizzi Tecnico-Tecnologico: Biologico-Sanitario, Economico, Grafica e Comunicazioni e del Liceo Linguistico, per la presentazione del “Progetto Martina” nato per dare seguito al testamento lasciato da Martina , una giovane donna colpita da un tumore alla mammella , che adesso non c’è più ma che prima di morire ha chiesto espressamente di informare ed educare i giovani ad avere maggiore cura della propria salute e maggiore attenzione al proprio corpo.

L’iniziativa patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Ministero della Salute, dal MIUR, dalla LILT, dalla Fondazione Veronesi e dall’Associazione Europa Donna è stata favorevolmente accolta dai medici dei Lions Clubs che hanno deciso di farlo diventare un progetto nazionale andando nelle Scuole a parlare di tumori ai giovani con la convinzione che “La lotta contro i tumori si vince con la cultura” e la scuola è quindi il luogo ideale essendo essa stessa la culla della cultura.

Pertanto sono intervenuti il Dott. Giuseppe Alesso, Presidente del Lions Clubs di Caltanissetta, e il Dottore Marco Maira che si è intrattenuto a parlare con gli studenti, utilizzando delle slide per rendere la comunicazione più efficace, dando loro delle informazioni generali sui tumori e sulle principali vie da seguire per combatterli:

prevenzione primaria eliminando i “fattori di rischio”;

diagnosi tempestiva

terapia efficace.

Si è anche soffermato a parlare di alcuni tumori in particolare quali i melanomi e il tumore al testicolo che possono colpire i giovani, il tumore alla mammella e al collo dell’utero. Numerose le domande e gli interventi da parte degli studenti particolarmente stimolati e interessati nei confronti dei vari temi trattati che peraltro per l’indirizzo bio-tecnologico costituiscono oggetto di studio nel corso del triennio. Alla fine dell’incontro agli studenti è stato somministrato un questionario anonimo ai fini statistici e consegnato un pieghevole a colori di tre ante con la sintesi delle informazioni ricevute.

Educare i giovani a considerare la vita un bene prezioso, a sentirsi impegnati in prima persona nella sua difesa e a trasferire le informazioni ricevute alla famiglia e agli amici è da ritenersi un impegno prioritario dei Lions ma anche della Scuola. L’attività é stata curata dalla referente di ed. alla salute prof.ssa Paola Garito