Caltanissetta, incontro Sindacati e ASP sul dip. salute mentale: “saranno ottimizzati servizi e personale”

Il 7 novembre 2023, nei locali della direzione generale dell’ASP di Caltanissetta, su richiesta delle segreterie provinciali della FP CGIL e UIL FPL di Caltanissetta si è svolto un incontro relativo alla condizione del Dipartimento di Salute Mentale della provincia.

All’incontro hanno partecipato: per l’Azienda il Direttore Generale Caltagirone, il Direttore Sanitario Fiorella e Direttore del Dipartimento Salute Mentale Cacciola, per le organizzazioni sindacali i segretari generali provinciali della FP CGIL Polizzi e della UIL FPL Salanitro per i coordinamenti regionali medici per la FP CGIL Trojano e per la Uil FPL Parisi.

Ha introdotto la discussione il dottor Cacciola il quale ha evidenziato che i servizi territoriali e ospedalieri offerti dal Dipartimento, pur scontando problematiche strutturali, indipendenti dalla volontà aziendale dovute dalla carenza di medici, ha cercato di garantire sempre i servizi implementandoli con figure professionali prima non presenti nel Dipartimento.

Le OO. SS. nel prendere atto della relazione del Cacciola hanno evidenziato che ancora ci sono margini per interventi che possono migliorare l’offerta complessiva e le condizioni di lavoro di tuti gli operatori.

La direzione ha accolto la proposta di effettuare la costituzione di graduatorie sempre attive in attesa dei concorsi per il reclutamento di tutte le figure professionali del DSM (Psichiatria, Neuropsichiatria infantile e Dipendenze) tramite graduatorie per incarichi. Questa proposta amplia quanto già fatto con dalla direzione per alcune figure (terapisti della riabilitazione e logopedisti) per l’assistenza dei pazienti che si rivolgono al Dipartimento.

Queste graduatorie consentirebbero il rapido reclutamento del personale, nonché, secondo il modello assistenziale inglese, un lavoro in equipe che utilizzando al meglio le professionalità coinvolte nel processo assistenziale di tutto il DSM (ospedale e territorio) ridurrebbe pressione sull’attivata di diagnosi e cura di esclusiva competenza dei medici psichiatri.

La seconda proposta riguarda la piena attuazione del Budget della salute, anche in questo caso la Direzione Strategica e il Direttore del dipartimento hanno assunto l’impegno di definire entro l’anno l’attivazione di tutto il percorso.

Le OO. SS. ritengono che la discussione svoltasi in un clima di reciproco ascolto e comprensione ha posto le basi in azienda per un percorso positivo, che pur tenendo conto delle difficoltà strutturali di fondo, che sono presenti nell’assistenza psichiatrica, ha trovato risposte nella chiarezza con la quale la Direzione Strategica ha assunto gli impegni nel tavolo. Le OO. SS. si propongono di effettuare un nuovo incontro per verificare l’attuazione degli impegni assunti congiuntamente.