Caltanissetta, “Euterpe” e “I Cantori d’Orfeo” insieme per il Festival di musica sacra “Voci per S. Cecilia”

In occasione dei festeggiamenti in onore di S. Cecilia, protrettrice della musica e dei musicisti, il 23 novembre ha avuto luogo nei locali dell’Istituto Superiore Manzoni – Juvara di cui è Dirigente la dott.ssa Rita Galfano nella Sala “Vitaliano Brancati”, un concerto a tema sacro in cui sono state coinvolte due realtà musicali del territorio: il Coro “Euterpe” diretto dalla prof.ssa Rosa Maria Chiarello e il Gruppo polifonico vocale “I Cantori d’Orfeo”, entrambi associati ad Ars Cori e Feniarco.

Tale iniziativa rientra all’interno della Rassegna Nazionale “VOCI PER S. CECILIA – FESTIVAL NAZIONALE DI MUSICA SACRA – V EDIZIONE”.

Infatti, ogni anno si celebra S. Cecilia il 22 novembre; Ars cori e Feniarco hanno dedicata una settimana a tale evento con concerti in tutte le regioni d’Italia. Sono stati eseguiti dal Coro Euterpe brani di autori quali Rossini, Mozart, Janowki, Morricone , Vivaldi e dal gruppo vocale I Cantori d’Orfeo brani di Monteverdi, Croce, Da Viadana, Da Vittoria Kodaly e non ultimo del compositore sancataldese Angelo Pio Leonardi, presente in sala poiché componente dei Cantori d’Orfeo, donando al pubblico presente momenti di entusiasmo e commozione.

Il Coro Euterpe è nato nel Novembre del 2000. In origine era costituito interamente da sole voci femminili distinguendosi per la particolarità della formazione e per la scelta del repertorio. Dall’anno scolastico 2021/2022, su richiesta degli stessi studenti, il coro si è arricchito con la preziosa presenza di voci maschili. La corale è formata da alunni che frequentano dalla prima alla quinta classe di tutti gli indirizzi presenti nel l’Istituto: Scienze Umane, Economico Sociale, Liceo Musicale e Liceo Artistico.

Il repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale a brani di autori contemporanei ed ha al suo attivo numerosi concerti, ha partecipato a corsi di vocalità con il M° Ermina Derminyte e il M° Angela Bucci, ha partecipato a vari concorsi piazzandosi sempre ai primi posti e ottenendo anche primi premi assoluti. E’diretto dalla prof.ssa Rosa Maria Chiarello, docente di canto presso il Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta ed è accompagnato al pianoforte dalla prof.ssa Paola Milazzo docente di pianoforte nello stesso Liceo.

Fanno parte del Coro scolastico: Uliana Khmara, Vanessa Palermo, Sofia Cusumano, Elisa Tararà, Magda Cacciatore, Emmanuele Lopiano, Aurora Stagnitto, Yasmine Zagor , Andrea Santoro, Marco Lopiano, Giovanna Annatelli, Aurora Marchese, Cataldi Martina, Aurora Biancheri, Alessia Farruggello, Mulè Aurora, Ventura Alessia, Lomonaco Andrea, Cosentino Alessio, Volpe Marta, Pesce Federico, Nigro Pietro, Turco Carmelinda, Cerenzia Costanza, Cerenzia Federica, Cerenzia Soraya, Rumeo Miriam, Tasca Federica, Giordano Carla, Stagnitto Matteo, Lunetta Ester, Ricotta Ismail, Nocera Teresa, Mohamed Zappia, Gloria Vicari, Salvatore Bunone, Marika Farinella, Alessia Giarratana, Valeria Pace, Pietro Falzone, Benedetto Siciliano, Carla Tumminelli, Antonio Pardo, Carlotta Cortese, Martina Colucci, Giorgia Middione, Martina Formica, Flavia Di Pietra, Ginevra Franciamone, Barbara Incardona, Rosa Cusimano, Vittoria Amorino I Cantori d’Orfeo, gruppo vocale costituito a Caltanissetta nell’anno 2003, nato per entusiastica iniziativa di alcuni cultori del canto polifonico col proposito di diffondere un impegnato repertorio di indiscusso valore artistico.

Il gruppo vocale è formato da cantanti lirici e da strumentisti professionisti (Marcella Ivana Stringi e Maria Trentuno soprani, Rosa Maria Chiarello contralto, Lorenzo Pellerino e Angelo Pio Leonardi tenori e Giuseppe Bonifacio basso) e non, che posseggono una specifica conoscenza della polifonia classica e barocca sacra e profana. Il gruppo è formato da sei elementi e interpreta un repertorio che spazia dalle elaborazioni polifoniche di antiche sequenze gregoriane alle composizioni di autori moderni e contemporanei.

I Cantori d’Orfeo per anni hanno portato avanti il loro progetto di diffusione della musica e del repertorio madrigalistico dei secoli XVI e XVII sia di compositori italiani che stranieri, con particolare interesse per la scuola madrigalistica siciliana e del centro Sicilia valorizzando autori come Giandomenico Martoretta, Pietro Vinci e Antonio Il Verso.

I cantori si sono formati stilisticamente sotto la guida di professionisti come Giovanni Caruso (liutista, chitarrista e direttore di coro), Dario Lo Cicero (flautista e musicologo)e Angela Bucci (soprano e oboista). Inoltre, hanno partecipato a numerose rassegne e concorsi e pertanto hanno contribuito alla diffusione di tale repertorio, classificandosi sempre ai primi posti tra cui primo premio assoluto al concorso europeo “Città di Campobello di Licata”, il primo premio assoluto al concorso “Alfio Pulvirenti” di Comiso e il premio Speciale Almoetia).

Apprezzati in svariate occasioni nei numerosi concerti tenuti in Sicilia, nel corso degli anni e per conto di vari enti ed associazioni, per la maestria e l’eleganza con cui fanno rivivere lo splendore della polifonia cinque e secentesca, la ricchezza espressiva e sapienza contrappuntistica, dietro cui sta la grande lezione polifonica dei compositori della scuola siciliana (P. Vinci, A. Il Verso), si sono dedicati ad un progetto di grande levatura: i Cantori hanno inciso, tra il 2006 e 2007, per la casa discografica “Tactus” un Compact Disc – Le pretiose merci della sapientia – con le opere di Giandomenico Martoretta polifonista calabrese operante a Caltanissetta alla corte dei principi Moncada e di altri compositori quali Pietro Vinci, Antonio Il Verso prediletto allievo del Vinci, Tommaso Giglio, Erasmo Marotta e Sigismondo d’India.

I Cantori hanno preso parte alla realizzazione della colonna sonora del documentario “Caltanissetta, Oro di Sicilia” del regista nisseno Luca Vullo. In collaborazione con lo Stabile Nisseno e musicisti di chiara fama hanno realizzato lo spettacolo “Musici e Cantori alla Corte dei Moncada”. Di recente hanno partecipato alla Rassegna regionale di Cori Siciliani “Erato 2023”.

Associati ad ARS CORI, e Feniarco i Cantori si propongono, attraverso la loro attività di continua ricerca e di studio, di diffondere e interpretare un repertorio assai complesso e a volte poco conosciuto.