Caltanissetta, “Dona per un sorriso” in cerca di solidarietà: mancano alimenti per neonati e abiti per adolescenti

L’associazione “Dona per un sorriso onlus”, a Caltanissetta da ormai diversi anni opera per supportare le famiglie in difficoltà e garantire che non manchino quei beni primari indispensabili.

Alimenti e indumenti sono i principali bisogni richiesti dalle famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.

Mentre i genitori cercano di “tirare la cinghia” contenendo le spese e minimizzando l’acquisto di abiti e calzature, per i bambini e gli adolescenti non si può seguire lo stesso ragionamento. Da una stagione all’altra, infatti, bambini e bambine crescono cambiando taglia di abbigliamento e misura di scarpe e gli “abiti nuovi” non sono un capriccio bensì una necessità.

Una differente ma ugualmente importante criticità si registra con i neonati che, per la quotidianità, hanno bisogno di alimenti specifici (tra cui latte in polvere oppure omogeneizzati), prodotti per l’igiene (pannolini) e tutto ciò che può servire a un bambino appena nato o ancora nel pancione della sua mamma, compreso il corredino che comprende vestiario e biancheria.

Questa associazione senza scopo di lucro, con la presenza costante di 5 volontari, è già riuscita a organizzare una rete di solidarietà capace di donare un sorriso anche quando le condizioni di vita lasciano un po’ di amaro in bocca.

“Abbiamo organizzato iniziative pubbliche ed eventi festosi aperti alla cittadinanza, dalle fiaccolate per la pace in Ucraina alle feste di Natale – ha raccontato la presidentessa dell’associazione Samanda Sollami –. Non ci siamo fermati nemmeno durante i mesi più duri della pandemia da Sars Cov2 andando a portare alimenti e beni di prima necessità a chi ne aveva bisogno”.

Un impegno altruistico che, però, necessita anche del supporto della cittadinanza. “In questo momento abbiamo bisogno di alimenti per la prima infanzia e molti adolescenti (con un’età media di 16 anni e un piede che oscilla dalla misura 39 alla 44), hanno bisogno di indumenti caldi per affrontare l’inverno. Ci rivolgiamo a tutti coloro i quali vorranno contribuire per essere di concreto supporto ai propri concittadini che vivono in condizioni di disagio economico e alleviare almeno una piccola parte di preoccupazioni ai genitori – ha concluso -. Abbiamo creato questa associazione perché, a un certo momento della nostra vita, ci siamo guardati intorno e ci siamo immedesimati in quelle mamme e in quei papà. E il loro grido di aiuto, talvolta silenzioso, altre volte disperato, è arrivato chiaro e ci ha coinvolto da vicino”.

Sensibilità ed empatia che può essere ritrovata in ciascun cittadino a prescindere dalla propria condizione sociale e familiare.

Per tutti coloro i quali vorranno contribuire potranno contattare l’associazione “Dona per un sorriso Onlus” potranno recarsi nella sede dell’associazione in via Vespri Siciliani a Caltanissetta (accanto il portone della chiesa Santa Croce) o inviare un messaggio al gruppo Facebook “Dona per un sorriso Onlus” o alla presidentessa Samanda Sollami (Samy Samy).