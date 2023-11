Caltanissetta, dal 2 Novembre al via il servizio ADI24 scarl per l’Assistenza domiciliare integrata

Prende ufficialmente il “via” il progetto di Assistenza domiciliare integrata per anziani e persone fragili realizzata in collaborazione tra l’ASP di Caltanissetta e l’ADI Scarl.

Un progetto che la Regione Sicilia ha pensato di rivolgere soprattutto a chi ha necessità di un’assistenza costante sotto forma di cura e supporto specialistico ma non deve obbligatoriamente soggiornare in una struttura sanitaria.

Un’opportunità per consentire al paziente di restare nella propria casa senza dover rinunciare a un monitoraggio periodico e uno sguardo professionale.

Il servizio è finanziato dal Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, gratuito per il paziente che ne usufruirà a prescindere dall’età o dal reddito personale.

Per accedere all’ADI Scarl- società consortile costituita tra due realtà cooperative di importanza nazionale, SAMO e SAMOT – sarà necessario segnalare il bisogno al proprio medico di medicina generale o il medico ospedaliero al momento delle dimissioni dalla struttura sanitaria. Saranno questi i canali ufficiali per avviare l’iter di assistenza (clicca qui per scoprire quali sono i requisiti necessari)

Il Progetto ADI, che a Caltanissetta è coordinato dal direttore tecnico Dott. Vito Licata, mira a monitorare il paziente a 360° grazie a un’équipe specializzata e dedicata che andrà direttamente a domicilio verificando lo stato di salute oltre il mero controllo dei parametri vitali.

Ciò, anche grazie al supporto di un Caregiver, permetterà di beneficiare di un netto miglioramento della qualità della vita e consentire al paziente di reinserirsi nel proprio ambiente familiare.

Evitare il ricovero, infatti, non significherà ignorare il paziente ma sviluppare la collaborazione e l’integrazione tra servizi territoriali e ospedalieri del Servizio Sanitario nazionale con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni no-profit.

L’iniziativa, infatti, è stata pianificata per portare nelle case dei pazienti altri professionisti del settore sanitario quali medici, infermieri, operatori per la riabilitazione (fisica, psicosociale ed educativa) ed esperti in servizi socio-assistenziali (igiene personale, cura della persona, assistenza ai pasti). Un intervento coordinato che non sarà generico ma totalmente personalizzato per consentire di ottenere il massimo risultato. Ciascun paziente, infatti, avrà le proprie necessità e sarà fondamentale comprenderle per poter attivare il miglior Piano Assistenziale Individualizzato (nel caso in cui sia necessario un intervento duraturo e indefinito nel tempo) o un Piano Riabilitativo Individuale (quando si ritiene che la malattia possa avere un decorso che porti verso il recupero completo e la sospensione del servizio).

La Centrale operativa di ADI24 è attiva tutti i giorni feriali dalle 8 alle 18, sabato e prefestivi dalle 9 alle 13.

Il Servizio di pronta disponibilità telefonica è garantito i giorni feriali dalle 18 alle 8 e sabato e prefestivi a partire dalle 13 e i giorni festivi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare lo 0934.683830