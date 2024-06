A Riesi nuovo circolo di Fratelli d’Italia

La grande famiglia di Fratelli d’Italia in provincia di Caltanissetta cresce e si radica sul territorio annunciando la costituzione di un nuovo circolo a Riesi. Per Giuseppe Patrì, noto imprenditore vitivinicolo locale e referente del gruppo, la decisione di portare il simbolo del partito della premier anche a Riesi nasce dalla constatazione dell’ottimo lavoro svolto sin qui dal deputato regionale Giuseppe Catania per le aree interne, dimostrando grande sensibilità per i settori agricolo e zootecnico, pilastri sui quali si fonda l’economia dei nostri territori. Sempre Patrì chiarisce che l’auspicio del nuovo circolo è quello di riuscire a farsi portavoce delle istanze che vengono dal territorio e dagli operatori di Riesi e dei paesi vicini con i nostri referenti al governo regionale e nazionale. Grande soddisfazione è espressa dal presidente provinciale Gianluca Nigrelli considerato che il radicamento sul territorio è uno dei principali obiettivi del nuovo direttivo insediatosi a Dicembre scorso. “Ho potuto constatare un grande entusiasmo nel gruppo di Riesi e la sincera volontà di lavorare per la crescita del proprio territorio”. Anche l’on. Giuseppe Catania ha dato il proprio benvenuto al nuovo gruppo di Riesi con il quale è già da tempo in corso una proficua collaborazione. Sostiene Catania che “Riesi e i paesi limitrofi come Butera rappresentano una delle aree più produttive della nostra provincia ed è quindi doveroso riconoscere una grande attenzione alle necessità di quei territori e certamente Giuseppe Patri, insieme al suo gruppo, rappresenta un valore aggiunto ed un uomo del fare su cui Fratelli d’Italia intende puntare.”