Rassegna stampa. Caltanissetta, dopo anni di battaglie lavori in via Borremans: inizia il conto alla rovescia

Saranno avviati a giorni i lavori per il rifacimento della strada ex 122 bis che da Caltanissetta, all’altezza della via Borremans percorrendo la ex strada statale 122, arriva sino alla stazione ferroviaria di “Xirbi”: a confermare la notizia è stato l’ing. Giuseppe Tomasella, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune.

Un intervento ritenuto necessario poiché collegherà agevolmente la città uscendo dalla via Filippo Paladini sino ad arrivare alla stazione ferroviaria di “Xirbi” e al tempo stesso consentirà agli automobilisti nisseni di accedere alla “via degli Scrittori” (ex scorrimento veloce 640) non solo dalla via Leone XIII ma anche da via Borremans, che si trova nella zona nord-est del capoluogo.

I lavori di ammodernamento e adeguamento verranno a costare poco più di 4 milioni di euro e dall’Anas sono stati affidati all’impresa “Di Piazza srl” di Petralia Sottana e verranno pure seguiti dai dirigenti dell’azienda nazionale Luigi Mupo, Francesco Bruccoleri ed Angela Liliana Emma.

Ciò è stato possibile dopo che la Giunta comunale del sindaco Roberto Gambino ha approvato nei mesi scorsi la delibera che prevede la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione della via Borremans dopo che gli abitanti della zona hanno più volte sollecitato la necessità di sistemare la strada che conduce in città.

«I lavori in via Borremans sono diventati necessari e indispensabili – hanno spiegato al Comune – poiché da li per diverso tempo sono passati anche tutti i mezzi pesanti che hanno consentito alla “Cmc” di effettuare i lavori sulla ex scorrimento veloce 640, soprattutto la demolizione del viadotto “San Giuliano”. Su questa strada i danni sono diventati enormi, per cui abbiamo chiesto ed ottenuto dall’Anas la somma necessaria per provvedere al ripristino della ex 122 bis”.

“L’aspetto non marginale di questa vicenda – viene detto – è quello che i lavori saranno fatti nel contesto delle attività in corso di svolgimento sulla ex scorrimento veloce 640 a seguito di un ‘contratto aperto’ con Anas, per cui non vengono realizzati dalla Cmc ma sono stati affidati ad altra impresa che ha tutto l’interesse a concludere i lavori nel giro di poco tempo perché prima finisce e prima arrivano i pagamenti”

«Tra i lavori che sono stati programmati – viene ricordato – ci sono quelli che prevedono il consolidamento delle quattro frane state che sono state registrate in via Borremans, la rimodulazione completa di tutto il cassonetto stradale ed

il rifacimento e la collocazione di tutti i guard rail di protezione. Poi la strada verrà riasfaltata con un “nastro” moderno e non più realizzato a singoli tratti, a cominciare dallo svincolo di Caltanissetta nord della 640 sino alla via Borremans e, a seguire sino alla via Paladini per cui i lavori arriveranno sino in città, praticamente allo svincolo di “Caltanissetta Nord” sino al distributore di benzina dell’Agip».