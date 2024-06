Caltanissetta, padre dedica lettera alla figlia che si sposa: “L’amore è la bellezza dell’anima”

Il giorno del matrimonio, una data significativa che cambia il corso della vita di due persone: anzi di più persone, padri, madri, fratelli, sorelle, amici. Lo status di coniugati modifica molteplici rapporti personali.

Giorgio Vitale, delegato provinciale Caltanissetta Lnd, ha deciso di scrivere una lettera alla figlia Martina, alle soglie del fatidico sì in programma sabato 1 giugno alle ore 15.30 nella Chiesa Madre di San Cataldo. Una missiva che racchiude una storia, un’emozione, frammenti di vita familiare.

“Felice per te. Fiero di come hai affrontato i tuoi sacrifici per lo studio, per la capacità di seguire con perseveranza i tuoi sogni.

Quell’indimenticabile, per te, agosto del 2014, quando hai conosciuto Giuseppe; le vostre date le conosco anche io: fidanzati dall’8 ottobre, ed adesso dopo quasi 10 anni di relazione e 4 di convivenza, il sì in chiesa dopo il rito civile del 3 luglio 2023

Apprezzo l’impegno di Giuseppe, la laurea in Psicologia Clinica all’Università Kore di Enna nel 2017 e nel giugno 2023 il titolo di psicoanalista e gruppo analista nella Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppo analitica di Reggio Calabria.

Apprezzo Martina il tuo costruire, con maturità, il vostro futuro in comune: la tua laurea in Servizio Sociale e Politiche Sociali all’Università degli Studi di Palermo nel 2021. Avete camminato mano nella mano. Il lavoro vi ha indirizzato a Biella ed anche in questa occasione voi avete risposto compiutamente. Sono fiero di te, di voi.

Sono felice per te, per voi. Anche tua madre Maria Concetta che da quasi sette anni è una stella che illumina il tuo cammino, sarà con te, con noi, in questo giorno speciale. Vi dedico un pensiero di S. Agostino “L’amore è la bellezza dell’anima.”