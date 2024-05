Caltanissetta verso le amministrative. In 54.566 chiamati al voto e un esercito impegnato

Sono 54.566 gli elettori di Caltanissetta che potranno indicare le loro preferenze in occasione delle prossime elezioni municipali che si terranno nei giorni 8 e 9 giugno. Degli aventi diritto al voto 28.454 sono donne e 26.112 uomini. Aquesta tornata elettorale coloro i quali aspirano a diventare sindaco della città sono cinque, quattro dei quali sono uomini e una è donna, e cioè il responsabile dell’Ufficio agrario provinciale Angelo Failla di 60 anni, l’uscente Roberto Gambino di 62 architetto e funzionario all’Ufficio tecnico del municipio, la penalista Annalisa Maria Petitto di 47 anni,il commerciante Ignazio Antonio Riggi di 58 anni e l’altro penalista Walter Calogero Tesauro di 62 anni. Diciannove in tutto le liste presentate da tutti e cinque i sindaci: Failla si candida con la lista “Nuova Italia-Failla sindaco”, tre liste sostengono Gambino e cioè Movimento 5 Stelle, Avanti così e De Luca-Libertà Caltanissetta, sono sette invece quelle a supporto della Petitto e cioè “Cltuttalavita”, “Orgoglio Nisseno”, “Caltanissetta Futura e Democratica”, “Insieme”, “Fare Centro con Totò Licata”,“Ora”e “Avanti Caltanissetta”, una sola la lista Dirigente comunale Angela Di Gesu denominata “Forza Del Popolo”per Riggi, e sono altre sette le liste a sostegno di Tesauro e cioè “Noi Moderati”, “Candura-Caltanissetta 2030”, Lega-Udc,Fratelli d’Italia, Forza Italia, “Azzurri per Caltanissetta-Tesauro Sindaco”e Democrazia Cristiana. I candidati al Consiglio comunale che sarà composto da 24 componenti sono in tutto 456, di cui 245 uomini e 211 donne; le liste con più donne sono quelle di “Forza Italia”e di “Avanti Caltanissetta” che propongono 18 candidate, mentre quella che ha il maggior numero di uomini è quella della Democrazia Cristiana con 18 aspiranti consiglieri. Sono trentadue inoltre gli aspiranti assessori indicati sino ad ora dai cinque candidati sindaci, ciascuno dei quali ne può scegliere nove: Failla ne ha già selezionati sette (Liliana Carmela Aiera, Antonella Bonifacio, Rita Cinardi, Valentina Di Pasquale, Alfredo Fiaccabrino, Maurizio Salvaggio e Vania Talluto), Gambino cinque (Fiorella Falci, Grazia Giammusso, Sergio Giovanni Iacona, Giovanni Magrì e Maria Noemi Passaro), Petitto sei (Alberto Calafato, Vincenzo Cancelleri, Carmelo Dierna, Salvatore Licata, Carmelo Milazzo e Leyla Montagnino), Riggi cinque (Fabrizio Angelo Falzone, Fabrizio Fama, Salvatrice Giunta, Calogero Napoli, Gioacchino Ivo Scribani), Tesauro tutti e nove (Calogero Adornetto, Oscar Aiello, Gianluca Bruzzaniti, Giovanna Candura, Guido Carciopolo Del Popolo, Angelo Fasulo, Salvatore Toti Petrantoni, Francesco Saverio Romano e Calogero Valenza). In città i seggi elettorali sono 59. Il numero complessivo dei presidenti di seggio è 62 e saranno 230 in tutto gli scrutatori. Ad occuparsi del delicato e complesso lavoro preparatorio che viene svolto all’Ufficio elettorale in occasione delle elezioni sono la responsabile dott.ssa Angela Di Gesu e la collaboratrice Maria Loreta Gattuso.