I Club sportivi mussomelesi a Cammarata per la “Partita del cuore”

MUSSOMELI – Si è svolto allo stadio “Salici” di Cammarata la seconda edizione del Triangolare “Un gol per la salute” in collaborazione con l’attivissima Associazione “VITA” Onlus, che da anni si batte nel territorio per questo tema, e con l’Associazione SolideAli. Si è voluto organizzare una cosiddetta “partita del cuore” con lo scopo di ricordare quanto sia di vitale importanza la prevenzione dei tumori e i corretti stili di vita: l’adesione alle campagne di screening sono ad oggi l’unica arma per prevenire un male che colpisce giovani e meno giovani sempre più frequentemente nel nostro territorio. Per l’evento sono scesi in campo con i loro soci lo Juventus Official Fan Club Mussomeli, le rappresentative dell’Inter Club Monte Sicani e quelle del Milan Club di Mussomeli. L’evento è stato seguito da una discreta affluenza di pubblico che ha assistito a tre match divertenti ed entusiasmanti all’insegna dello sport e del fair play. Si sono dapprima affrontati lo Juventus Official Fan Club Mussomeli e il Milan Club di Mussomeli con risultato finale di 1-1, successivamente l’Inter Club Monti Sicani ed il Milan Club di Mussomeli con risultato finale di 2-3; infine in campo lo Juventus Official Fan Club Mussomeli contro l’lnter Club Monti Sicani con risultato finale di 5-0. Si è dato vita a tre interessanti partite di 40 min che hanno intrattenuto i circa 60 partecipanti. Ufficialmente il torneo è stato vinto dal Milan Club di Mussomeli che ha battuto lo Juventus Official Fan Club Mussomeli grazie ad uno spareggio con calci di rigore. In realtà, non c’è stato un unico vincitore: più che il risultato, ciò che conta è che l’evento è stato per tutti una grande festa all’insegna del divertimento e della passione per il calcio, dando conferma di come il tifo e la passione sportiva possano veicolare messaggi sociali positivi. L’evento è anche stato l’occasione per dimostrare l’importanza di fare rete tra Associazioni, le quali collaborando arricchiscono il nostro territorio a livello umano ed aumentano il valore della condivisione e del sostegno reciproco su temi sociali cruciali. Al termine delle partite, all’interno del terreno di gioco, è avvenuta la premiazione delle squadre partecipanti e della gentilissima terna arbitrale. Tutto il Direttivo del nostro club vuole ringraziare sinceramente per la riuscita dell’evento l’Associazione Vita Onlus, l’associazione SolideAli, il referente dell’Inter Club Monti Sicani Samuele Russotto ed il Presidente del Milan Club Mussomeli Massimo Bonfante, e tutti i loro collaboratori per l’impegno che hanno messo nell’organizzare questo riuscitissimo evento; in più vogliamo ringraziare la terna arbitrale, l’amministrazione Comunale di Cammarata e la società ASD Kamarat per aver concesso l’autorizzazione a far disputare l’evento. Vogliamo ringraziare, infine, tutti i soci e tutti gli sponsor che hanno creduto in questa manifestazione