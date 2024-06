Caltanissetta, lavori di rigenerazione urbana a Largo Barile: affiorano antichi frammenti di ceramica

Proseguono i lavori di riqualificazione al Largo Barile di Caltanissetta, nell’ambito di “Caltanissetta Nova”, progetto attuato grazie ai fondi destinanti al Comune per la rigenerazione urbana e volto al rilancio artistico e culturale della città.

E ieri, 31 maggio, durante gli scavi, dove erano presenti oltre all’arch. Daniela Vullo, soprintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta, anche l’arch. Luigi Sciandra e l’arch. Lirio Riggi, sono affiorati tre antichi frammenti di ceramica – di un piatto e di una scodella – decorati con l’azzurro e di cui uno è caratterizzato dal bordo ondulato. Già inviati a un archeologo medievista i reperti risalgono al diciassettesimo secolo.





“Questo è un dato importante perché coeva con la costruzione del palazzo Moncada – ha dichiarato l’arch. Daniela Vullo, soprintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta –. Contestualizza la struttura.”

Già tempo addietro durante i lavori di restauro del palazzo Moncada era stato messo in luce quello che poteva essere la fondazione di uno scalone, e oggi, con l’attuazione del progetto, la soprintendente Vullo ha dato prescrizione di scavare in un preciso punto al Largo Barile, proprio perché ipotizzava allora la presenza di un possibile scalone; intuizione suggerita dall’assenza di decoro su due aperture del palazzo, su cui con ogni probabilità era addossato lo scalone e le aperture in oggetto conducevano ai vani del sottoscala. Inoltre, le tracce di muro individuate durante gli scavi potranno confermare quale fosse l’andamento dello scalone.

Continua l’arch. Vullo: “L’importanza dei frammenti ritrovati è legata alla possibilità di capire quale fosse il prospetto del palazzo.”

I lavori di scavo proseguiranno nei prossimi giorni e quanto già scoperto è la testimonianza della bellezza di una città capace ancora di sorprendere e di regalare Storia.