Caltanissetta. Il nisseno Michael Gabriel Miccichè trionfa al Lovebird & Colorado 2024

CALTANISSETTA. Michael Gabriel Miccichè, Ornicoltore di ondulati di Colore, ha conquistato un prestigioso secondo posto nella categoria Normale Femmina Verde Oliva alla manifestazione Lovebird & Colorado 2024 a Reggio Emilia organizzata dalla Società Ornitologica Reggiana. Con oltre 1300 esemplari tra agapornis e ondulati di colore in esposizione, il traguardo di Miccichè rappresenta una chiara testimonianza della sua dedizione e competenza nel settore.

Miccichè, membro attivo della Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) dal 2010, partecipa alle competizioni con l’alias “Allevamento A Chicco”. Il suo successo al Lovebird & Colorado 2024 si configura come un risultato significativo nel panorama dell’ondulato, soprattutto considerando il prestigio della manifestazione.

Il prossimo evento sarà alla Mostra Ornitologica Internazionale Specialistica C.A.D.O 2024, in programma dal 13 al 15 settembre 2024 sempre a Reggio Emilia. Organizzata dal Club Amici dell’Ondulato, di cui Miccichè fa parte del direttivo, questo evento si preannuncia come un’ulteriore esaltante vetrina per l’ondulato.

Il successo costante e l’impegno incrollabile di Miccichè nella sua passione viene messa a disposizione anche riguardo la divulgazione di questa passione. I suoi traguardi pongono l’accento sulla bellezza e la diversità del mondo dell’ondulato, soprattutto attraverso la diffusione di video nelle piattaforme social.