Caltanissetta, Consiglio comunale sul “Parco mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo”: anche i cittadini potranno intervenire

Il prossimo 22 Novembre, alle ore 17.30, si terrà una Seduta di Consiglio Comunale Monotematico in “adunanza aperta” al pubblico sul “Primo Parco mondiale, policentrico e diffuso dello Stile di Vita Mediterraneo”.

Un incontro richiesto dai consiglieri dell’opposizione Marco Matta, Nina Schirmenti, Oscar Aiello, Gianluca Bruzzaniti, Salvatore Mazza, Michele Giarratana, Valeria Visconti e Fabrizio Di Dio.

“Non abbiamo ancora capito esattamente obiettivi e finalità del progetto dell’assessore Francesco Nicoletti” hanno commentato i consiglieri firmatari di questa richiesta facendosi portavoce di dubbi e perplessità di molti cittadini che, nonostante siano passati degli anni, continuano a non comprendere quali benefici economici o d’immagine ricadano sulla città di Caltanissetta.

“Sui social e nei giornali abbiamo visto incontri e conferenze tenute sia in città e sia viaggiando anche in altre regioni d’Italia – raccontano i cittadini con perplessità -. Oltre all’impegno prettamente filantropico dell’assessore – che gode del sostegno della Giunta Gambino – Caltanissetta non ha ancora avuto alcun incremento né nell’esportazione di prodotti tipici locali né di visitatori che arrivano per scoprire la nostra terra”.

La richiesta, dunque, è quella di capire quale sia il reale interesse pubblico di questo progetto che pesa nelle casse comunali sia per l’indennità dell’assessore (delegato alla “Crescita Territoriale” ma orientato esclusivamente alla promozione del “Primo Parco mondiale, policentrico e diffuso dello Stile di Vita Mediterraneo”) sia per le missioni svolte in città e nel resto dell’Italia. Fondi che, invece, i Nisseni vorrebbero fossero devoluti a iniziative più concrete per il territorio e nell’obiettivo di far uscire la città di Caltanissetta dalle ultime posizioni per “Qualità e benessere dello stile di vita”. Quello sì che sarebbe un progetto da promuovere e finanziare.

“Chi non avesse ancora capito cosa fosse il progetto dell’assessore, chi avesse dei dubbi, chi volesse delle risposte o tanto altro avrà la possibilità di farlo presso la Sala Consiliare del Comune di Caltanissetta – conclude la consigliera comunale Nina Schirmenti -. Coloro che volessero partecipare alla discussione dovranno inoltrare la propria richiesta, entro e non oltre il prossimo 16 novembre, tramite posta elettronica all’indirizzo email: ufficio.presidenza@comune.caltanissetta.it”.