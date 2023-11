Caltanissetta. All’IISS “Luigi Russo” si parte con la mobilità scolastica internazionale AFS Intercultura 2023-24

CALTANISSETTA. Per la presentazione dei programmi di studio all’estero di mobilità scolastica internazionale a.s. 2023-2024 con il gruppo dell’ AFS Intercultura, gli alunni delle classi terze dell’IISS Luigi Russo di Caltanissetta, diretto dal DS prof.ssa Maria Rita Basta, hanno incontrato in Aula Magna i volontari Intercultura del Centro Locale di Caltanissetta: il Presidente Mirko Faraci ed il Responsabile Sviluppo e Formazione Pierpaolo Giallombardo. Entrambi hanno frequentato l’anno all’estero con Intercultura.

Alunni dell’IISS L. Russo di CL che hanno frequentato lo scorso anno scolastico all’estero:

Annamaria Riggi (5AL) Québec (Canada francofono)

Cristiano Mulè (5BL) Polonia

Lorenzo Firrera (5BL) Ungheria

Studentesse straniere ospitate quest’anno presso famiglie locali dei ragazzi che frequentano l’IISS Russo:

Ilana Romero Langlois (4AL) Québec (Canada francofono)- ospitata da Annamaria Riggi

Javiera Ignacia Rojas Jana (4CL) Cile

Dal 1999 l’AFS è stata sempre pronta ad accogliere tantissimi giovani.

Nel corso degli anni si sono avvicendati studenti provenienti da ogni parte del mondo, ospitati nelle famiglie del luogo con entusiasmo e tanto calore familiare. Tutto grazie ad un gruppo di volontari che nel tempo con tenacia e profonda convinzione è cresciuto, diffondendo il progetto educativo nelle scuole, tra le famiglie, sul territorio.

Di anno in anno è cresciuta la partecipazione degli studenti. I rapporti delle famiglie ospitanti con i ragazzi stranieri durano nel tempo e sorprendono con i messaggi e con i loro continui ritorni spesso inaspettati le famiglie, gli amici, i docenti e gli stessi volontari. Per informazioni relative all’associazione si può consultare il sito: www.intercultura.it L’attività presso l’IISS L. Russo è curata e guidata dalla prof.ssa Alessandra La Rosa, referente Intercultura.