WWF Sicilia Urban Nature 2023: un’aula Natura all’Ospedale dei Bambini di Palermo

Quest’anno Urban Nature a Palermo verrà festeggiato tra i lecci e la macchia mediterranea del Bosco Niscemi, il polmone verde di Palermo all’interno del Parco della Favorita, che fa parte della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino.

URBAN NATURE 2023 A PALERMO

Visita guidata dal WWF alla scoperta del grande polmone verde di Palermo: il Bosco Niscemi nell’ambito della RNO di Monte Pellegrino e Parco della Favorita.

Appuntamento DOMENICA 8 OTTOBRE ALLE ORE 9:30 nel prato del Giardino V.Florio, accanto allo Stadio delle Palme.

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA APERTA A TUTTI.

IL VALORE DELLE AREE VERDI URBANE PER SALUTE E SICUREZZA DELLE PERSONE

Le aree verdi urbane rappresentano sempre di più una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita delle persone in città. Lo dimostrano numerose ricerche scientifiche sulla relazione tra spazi verdi, qualità della vita e mortalità nelle aree urbane, confermando l’effetto positivo degli spazi verdi sulla salute mentale dei cittadini e sulla riduzione della mortalità.

Lo conferma oggi il nuovo report del WWF “Persone, città e natura. Rinnovare l’ambiente urbano e migliorare la nostra salute” lanciato in occasione dell’iniziativa di Urban Nature che, con lo slogan “La Natura si fa cura”, invita tutti noi il 7 e 8 ottobre a dare il proprio contributo per aggiungere un pezzetto di verde alle aree urbane e per realizzare piccole ma preziose Oasi negli ospedali pediatrici italiani.