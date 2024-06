Concorsi musicali nazionali 2023-24: premiato l’Istituto Comprensivo Vallelunga-Marianopoli

VALLELUNGA PRATAMENO – Grandi soddisfazioni per l’Istituto Comprensivo Vallelunga-Marianopoli diretto dalla Dirigente scolastica Reggente prof.ssa Agata Rita Galfano. Per l’anno scolastico 2023/24 gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, preparati dai docenti di strumento Antonia Sutera (violino), Felice Golisano (pianoforte), Francesco Margarone (chitarra), Stefano Indelicato (Musica) ed Alessandro C. Messina (flauto e coordinato dei percorsi musicali dell’istituto) hanno partecipato ai seguenti concorsi musicali: “Qalat an Nisa” svoltosi aL Teatr Margherita di Caltanissetta ottenendo il secondo premio cat. Orchestra, il primo premio Musacchio Ginevra (violino), il secondo premio Fasciana Samuele (violino), terzo premio Cerasa Maria (violino), Elisabetta Mendola (flauto), Aurora Buccola (chitarra), e pianoforte ottomani (Buccola M. Vara A.,Trombetta B.,Scaglione F.); “Jose’ Cardinale ” tenutosi a Mussomeli ottenendo il secondo premio pianoforte ottomani (Buccola M. , Vara A.,Trombetta B.,Scaglione F.); “8 concorso scuola in musica di Verona” sez. on-line , ottenendo il primo premio assoluto 98/100 Musacchio Ginevra (violino terza media), il primo premio 97/100 Elisabetta Mendola (flauto terza media), primo premio Fasciana Samuele 96/100 (violino seconda media), secondo premio Mario Di Gangi 94/100 (flauto prima media), secondo premio Maria Cerasa 93/100 (violino seconda media). Inoltre l’Istituto ha aderito alle iniziative proposte dall’Indire per la XXXV Rassegna la musica unisce la scuola con un concerto in diretta streaming. Orgogliosa la dirigente scolastica degli ottimi risultati ottenuti, da buona intenditrice quale già D.S. del Liceo Musicale di Caltanissetta , si è congratulata con alunni e docenti.