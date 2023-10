Slovacchia, il partito filorusso dell’ex premier Fico vince elezioni

MILANO (ITALPRESS) – I socialdemocratici nazionalisti dell’ex premier filorusso Robert Fico hanno vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia. Al termine dello spoglio dei voti, Fico ha ricevuto il 23% dei voti. L’affluenza alle urne è stata quasi del 67,4%, la più alta dal 2002. I progrssisti slovacchi sono arrivati secondi con il 18%. Peter Pellegrini, la cui Voice-Sd è arrivata terza con il 15% si è già congratulato con Fico e si è offerto come partner per i colloqui di coalizione. L’ex premier ha attaccato Ue e Nato e si è opposto a qualsiasi ulteriore aiuto militare a Kiev. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma