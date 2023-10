San Cataldo, ASP sull’Ospedale Raimondi: “Al lavoro per riorganizzare i servizi e garantire qualità”

L’Asp di Caltanissetta si mostra sempre all’opera per offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini – utenti nel Presidio Ospedaliero del Capoluogo e in tutta la Provincia nissena.

Un impegno, quello del miglioramento all’accesso alle cure, che risulta gravoso dato che sono tanti i disagi lamentati dai pazienti o dai loro familiari. In primis si sottolineano le liste d’attesa infinite (sul quale c’è anche un piano di riorganizzazione a livello regionale) e il servizio di prenotazione al CUP che continua a non garantire il livello minimo di efficienza (prenotazioni errate e informazioni non corrette sono tra le prime segnalazioni che arrivano sia dai cittadini sia dai medici e personale sanitario).

“Presto avvieremo l’odontoiatria specializzata per persone con disabilità presso il complesso operatorio del P.O. “Maddalena Raimondi” di San Cataldo – sottolineano dall’ASP – ma già dalla prossima settimana inizieranno interventi di chirurgia ambulatoriale. Da lunedì gli ultimi sopralluoghi organizzativi necessari a dare il via alla riattivazione delle sale.

A seguito dell’incendio che ha avuto luogo a metà agosto – hanno concluso -, abbiamo già riattivato la risonanza magnetica in totale sicurezza e procederemo nel più breve tempo possibile alla installazione della una nuova TAC di ultimissima generazione che è stata già ordinata. Manteniamo gli impegni presi con la collettività per garantire servizi sanitari di qualità”.