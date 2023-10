L’Ironman nisseno Maurilio Usai a Vouliagmeni in Grecia, esempio di atleta: abnegazione, costanza, disciplina, impegno i suoi punti forti

Domenica 22 ottobre, il nostro Ironman nisseno Maurilio Usai, non si è fatto mancare,ù uno degli ultimi Ironman della stagione,ù svoltosi a Vouliagmeni in Grecia, una gara combattuta fin dai primi 2 km di nuoto dove il mare essendo mosso ha reso la nuotata poco fluida. Il percorso della prova in bici è stato di 90km con una velocità di media molto alta, che permetteva agli atleti di restare costantemente in posizione aerodinamica e pedalare a tutta velocità senza lasciare spazio a momenti di pausa, una vera e propria corsa adrenalinica. In fine la corsa di 21 km, che ha messo a dura prova il nostro Ironman, un up and down continuo dove le salite erano lunghe più di 2 km e abbastanza ripide, ma la preparazione per un Ironman viene svolta in base alla gara che bisogna fare senza lasciare spazio a nessuna incertezza. E questo il nostro Maurilio Usai, lo sa fare egregiamente, essendo anche un Ironman certified coach e un maestro di muay thai da anni, e avendo alle spalle più di 40 anni di esperienza nell’agonismo del karate kyokushinkai e poi della muay thai, una figura di spicco nell’ambito nisseno, non solo come super Atleta, ma anche come esempio di abnegazione, costanza, disciplina, impegno, resilienza, e solidità tecnica con metodologie di allenamento innovative e in continuo sviluppo. In molti si affidano ai suoi metodi di allenamento e ne rimangono sempre entusiasti, nonostante siano particolarmente duri, dove la costanza è il primo tassello richiesto.

Maurilio Usai, dopo un breve periodo di recupero attivo, riprende la preparazione per il prossimo anno dove di certo ci farà sognare con altre sfide in posti meravigliosi.