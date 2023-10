Italia, sorelle partoriscono lo stesso giorno: i cugini cresceranno come gemelli

Azzurra e Zeno sono nati lo stesso giorno. Vivono in simbiosi: mangiano e dormono nello stesso momento e si toccano le manine. La loro sintonia è pazzesca. Si comportano come se fossero due gemelli ma in realtà non lo sono. A unirli così tanto sono le mamme Martina e Giulia Castagna, due sorelle di 25 e 27 anni che hanno partorito entrambe i loro secondogeniti venerdì 29 settembre all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, in provincia di Verona. Una coincidenza che capita davvero a pochissime persone nella vita e che ha portato le due donne a essere ancora più unite. Ad accogliere i due piccolini ci sono Riccardo e Giovanni Piva, il papà e il fratello di 4 anni di Zeno, e Martino e Nicolò Lunardi, papà e fratello di un anno di Azzurra. Grande gioia anche per nonna Elisa che a 48 anni ha ricevuto in dono due nipotini in un colpo, mentre il piccolo Brando è già diventato zio quattro volte a soli 10 anni, assieme alle altre due sorelle Sofia di 23 anni e Vittoria di 16 anni.

I parti

«Abbiamo scoperto di essere rimaste incinte entrambe a gennaio – raccontano le due -. Abbiamo condiviso le nostre gravidanze e abbiamo visto insieme crescere le nostre pance giorno dopo giorno. Nostra madre Elisa ci aveva detto che secondo lei avremmo partorito lo stesso giorno. Ci aveva visto lungo». Giovedì sera infatti entrambe sono entrate in travaglio. A Giulia si erano appena rotte le acque, mentre a Martina sono cominciate le doglie. «Mia sorella Sofia mi aveva chiamato per dirmi che nostra sorella stava andando in ospedale e che aveva portato il figlio Giovanni da nostra mamma – racconta Martina -. Io ho avuto giusto il tempo di farmi una doccia. Erano iniziate le contrazioni e dovevo quindi correre in ospedale pure io, lasciando mio figlio Nicolò all’altra nonna. Mia sorella è stata ricoverata alle 20.45 mentre io sono arrivata in pronto soccorso alle 21.30. Quando il personale ha scoperto che eravamo sorelle non ci potevano credere. Ci hanno messo in stanza insieme e abbiamo passato la notte in bianco. La mattina dopo Giulia ha partorito Zeno alle 8.45 e io Azzurra alle 9.30».

«Cresceranno insieme»

Le due mamme sono state poi dimesse domenica e giovedì hanno portato i bambini alla loro prima visita medica. Tutto procede per il meglio: Azzurra pesa quasi tre chili e mezzo ed è in ottima salute, mentre Zeno con i suoi 3 chili e 200 grammi si è già preso il suo primo raffreddore, ma nulla di grave. «Anche adesso che i nostri bambini sono nati faremo tutto insieme – dicono le due mamme -. Il prossimo giovedì abbiamo un’altra visita al Fracastoro e poi ci saranno gli appuntamenti con i vaccini. Siamo davvero contente che Zeno e Azzurra siano nate nello stesso giorno. Per loro sarà un’ottima occasione per crescere e giocare insieme. Non potevamo chiedere di meglio».

Fonte: Beatrice Branca Corriere del Veneto