Italia si afferma terza metà turistica per gli Europei

Piccolo balzo in avanti per il l’Italia come meta del turismo europeo nell’estate 2023. Stando ad una analisi di The Fork nel bimestre luglio – agosto l’industria della ristorazione del nostro Paese ha registrato un incremento del 3% di prenotazioni rispetto al 2022.

I clienti internazionali che prenotano maggiormente nel Belpaese sono i Francesi (18%), seguiti da Inglesi (15%), Spagnoli (10%), Tedeschi (9%) e Svizzeri (8%).

Le mete preferite? Vincono le città d’arte, con Roma e Firenze capofila, seguite da Milano, Venezia, Napoli, Palermo, Torino, Catania e Verona.

Le località turistiche più quotate sono invece Sorrento e Taormina. Più in generale, se si considera anche il turismo nazionale, i fenomeni più interessanti riguardano Napoli, che segna una crescita costante, Matera e Rimini nonostante le alluvioni di maggio. Molto bene anche Brescia grazie al titolo di Capitale della Cultura, aggiungono gli analisti di The Fork