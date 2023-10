Incidente mortale mentre era in diretta sui social: il video sulla moto diventa virale

Sono stati ripresi in un video e trasmessi in diretta social gli attimi dell’incidente stradale che la notte scorsa a Conversano è costato la vita ad un diciassettenne che era in sella ad uno scooter guidato da un ragazzo di poco più grande di lui.

Nel video è inquadrata la strada e parte del manubrio dello scooter e si scorge ad un incrocio un’automobile sopraggiungere da destra. Poi la moto sbanda, e si intuisce la caduta mentre lo schermo diventa nero.

Il video che era visibile sul profilo Instagram della vittima, Anthony Innamorato, è stato pubblicato da alcuni quotidiani on line. L’altro giovane che era alla guida dello scooter ha riportato la frattura di un femore ed è ricoverato nell’ospedale di Monopoli.