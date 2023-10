Gift Campaign lancia un nuovo gadget: caramelle personalizzate per brand awareness

Ormai è chiaro a tutti che per lasciare il segno bisogna lavorare al meglio su una strategia di marketing efficace; accanto ad un buon sito web, ad uno studio della SEO anche Local, del content marketing fatto di social e newsletter ci sono gesti concreti che possono fare la differenza come la distribuzione di gadget con logo.

Lo sa molto bene Gift Campaign, portale specializzato che ha saputo diventare un punto di riferimento in ambito business per l’ottimo rapporto qualità prezzo, per la convenienza sui costi unitari e soprattutto per il catalogo sempre più ampio. La voglia di innovarsi e sostenere le aziende (di piccola o grande dimensione) aiutandole ad individuare il gadget promozionale giusto è una vera e propria mission… ultima novità? Le caramelle personalizzate, una vera chicca a cui molti non hanno pensato ma che può fare la differenza.

Caramelle personalizzate: perché funzionano?

Partiamo da una grande verità: le caramelle piacciono a tutti. Grandi e bambini impazziscono per queste piccole leccornie, che siano alla frutta o alla menta, sono un vero e proprio must e una delle caratteristiche principali è che una tira l’altra.

Gift Campaign ha compreso l’importanza di questa tipologia di prodotto e dopo aver studiato strategie, l’impatto sul marketing e tanto altro ha compreso che fosse il prodotto giusto da mettere in vendita per le attività che vogliono lavorare sulla propria brand awareness.

Il motivo del successo è semplice: il contenitore, una volta terminata la caramella fornita gratuitamente, può essere riutilizzato e riempito con nuove caramelle acquistare dal consumatore. Il risultato però è chiaro: che si tratti dell’auto, della scrivania dell’ufficio o della borsetta, il logo del brand sarà sempre sotto gli occhi del potenziale cliente che rafforzerà il legame con l’azienda ad ogni utilizzo del dono.

Come personalizzare le caramelle per fare brand awareness

La brand awareness è una metrica di marketing che misura il grado di riconoscimento e consapevolezza di un marchio da parte del pubblico di riferimento. In altre parole, si tratta di quanto le persone sono familiari con un marchio e di quanto facilmente possono riconoscerlo o associarlo a determinati prodotti o servizi; si tratta di un elemento chiave per il successo di un brand, poiché se le persone non sono consapevoli dell’esistenza del marchio o non lo riconoscono, è meno probabile che lo considerino come opzione quando cercano prodotti o servizi correlati.

Può essere misurata in vari modi, tra cui sondaggi di consapevolezza di marca, analisi delle interazioni sui social media, riconoscimento del logo e riconoscimento del nome del marchio. Le strategie di marketing e pubblicità sono spesso progettate per aumentare la brand awareness, poiché una maggiore consapevolezza di marca può contribuire a generare un maggiore interesse e fidelizzazione dei clienti.

Le caramelle personalizzate possono essere quindi un ottimo strumento per fare brand awareness ma quali sono le possibilità? Alcuni siti permettono la personalizzazione del dolcetto stesso ma noi ti consigliamo di puntare proprio come con Gift Campaign sul packaging. Creare una scatolina portatile da scrivania, da viaggio o da borsetta con il tuo logo permetterà alle persone di “ricaricarla” con nuove caramelle una volta ultimate quelle regalate a fiere ed eventi.

Come per ogni altro gadget devi prestare attenzione ad alcuni aspetti: in primis i colori che devono richiamare quelli della tua azienda e poi l’aggiunta del logo che dovrà essere posizionato in modo corretto ed essere leggibile. È per questo importante affidarsi a siti altamente specializzati che garantiscono un’ottima qualità di stampa.

Quando utilizzarle?

Se ti stai chiedendo quali siano le occasioni più interessanti in cui utilizzarle partiamo dalle fiere di settore e gli eventi. Distribuire caramelle personalizzate in modo gratuito sia in ambito B2B che B2C potrebbe aiutarti ad attirare interessati al tuo stand o al tuo spazio espositivo.

Un’altra occasione in cui possono essere utili è per fare un regalo a fornitori o ai tuoi dipendenti: non solo in occasione di festività ma potrebbe essere un’ottima idea regalo in occasione di un nuovo traguardo o magari di un anniversario importante.

Perché dovresti investire in gadget personalizzati e caramelle con logo

I gadget personalizzati portano il logo e il messaggio del marchio direttamente nelle mani dei clienti: ogni volta che un cliente utilizza o guarda il gadget, viene costantemente ricordato dell’azienda, contribuendo a consolidare la brand awareness.

Possono essere distribuiti direttamente ai clienti o ai potenziali clienti durante eventi promozionali, fiere, o come parte di campagne pubblicitarie, quindi offre un modo efficace per raggiungere il pubblico in target. In un mercato estremamente competitivo, è importante distinguersi dalla concorrenza, questa strategia può aiutarti a fare la differenza sia che tu abbia un brand novità o una realtà già affermata.

Il loro potenziale nell’ingaggiare i clienti, nel rafforzare il marchio e nell’incrementare la consapevolezza li rende un investimento significativo per molte imprese; quando sono scelti e progettati con cura, i gadget personalizzati possono fare una differenza tangibile nel successo complessivo di una strategia di marketing.