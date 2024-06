Riesi. Per la discontinuità di servizio di Guardia Medica l’Asp replica: “Stiamo affrontando questa criticità come una priorità”

RIESI. In risposta alle recenti critiche riguardanti la discontinuità del servizio di Guardia Medica a Riesi, la Direzione Aziendale dell’ASP di Caltanissetta desidera chiarire le azioni intraprese per affrontare la situazione e rassicurare i cittadini.

“La carenza di medici – si legge in una nota – è un problema ben noto a livello nazionale e regionale, con un impatto significativo sulla copertura del servizio di continuità assistenziale. L’ASP è quotidianamente impegnata ad affrontare la carenza di medici attivando sia procedure ordinarie che straordinarie, convocando in primis i Medici in graduatoria secondo l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) vigente, spesso purtroppo senza successo.

Tuttavia, è stato conferito un incarico provvisorio di sostituzione per maggio e giugno 2024 e indetto un avviso di convocazione per l’assegnazione di ulteriori incarichi di Assistenza Primaria su tutto il territorio per il 2024. La risposta è stata insufficiente, con un solo posto coperto su quattro disponibili a Riesi, un solo posto su tre a Vallelunga e un solo posto su tre a Mazzarino.

Nonostante le difficoltà, l’Asp di Caltanissetta ha ridotto i giorni in cui il servizio non è coperto e continua a fare ogni sforzo possibile per garantire un servizio territoriale efficiente, continuo e di qualità. Per le fasce orarie in cui il servizio di guardia medica risulta scoperto nel comune di Riesi la risposta assistenziale viene comunque garantita dai Comuni limitrofi.

Il Commissario Straordinario, Salvatore L. Ficarra, sottolinea: “Stiamo affrontando questa criticità come una priorità aziendale monitorando la situazione e intervenendo secondo la normativa vigente.