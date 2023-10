Caltanissetta, WWF aderisce all’Urban Nature sabato 7 e domenica 8

Nel fine settimana del 7 e 8 ottobre torna l’evento nazionale “Urban Nature: la festa della Natura in città” con appuntamenti in tutta Italia. Urban Nature – che giunge nel 2023 alla sua VII edizione e che ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – è un’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Il WWF sarà presente in più di 1.700 piazze italiane dove si potrà fare una donazione e ricevere una felce in vaso per sostenere il progetto “Oasi in Ospedale”: proprio per evidenziare l’importanza della natura in città per la nostra salute e il nostro benessere, il WWF è partito dagli ospedali pediatrici promuovendo la creazione di vere e proprie Oasi che possano supportare il percorso terapeutico e riabilitativo dei giovani pazienti. Grazie alla raccolta fondi il WWF potrà regalare alle strutture pediatriche spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, sia per momenti di rilassamento che favoriscano il recupero psicofisico, sia per svolgere attività didattiche e terapeutiche. Il progetto Oasi negli ospedali per una riabilitazione a contatto con la natura è patrocinato dall’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani.



A Caltanissetta sabato 7 (ore: 16.30 > 20.00) e domenica 8 (ore 10.00 > 13.00 e ore 16.30 > 20.00) in Piazza Falcone e Borsellino (vicino il Tribunale) sarà allestito uno stand del WWF dove sarà possibile ricevere una piantina di felce, a fronte di una donazione di 14,00 €, per contribuire alla realizzazione di Oasi presso alcuni ospedali pediatrici. Inoltre sarà esposta una mostra fotografica e didattica sulla fauna in città, per conoscere le specie di uccelli e mammiferi che abitano insieme a noi nel contesto urbano. Ad accogliere la cittadinanza saranno i volontari e le Guardie ambientali del WWF, per illustrare e far conoscere le attività ed i progetti che l’Associazione sviluppa sul territorio per la tutela della natura e la conservazione della biodiversità.

L’iniziativa Urban Nature è realizzata in collaborazione con i Carabinieri forestali e ANMS (Associazione Nazionale dei Musei Scientifici). Info, orari e maggiori dettagli su www.facebook.com/wwf.caltanissetta.