Caltanissetta, venerdì a San Luca la sfilata dei carretti siciliani e un giro per tutti i bambini

Venerdì 20 ottobre, dalle 16:30 alle 19:30, nel “giardino della legalità e dei murales” che si trova nel quartiere San Luca si svolgerà la “Sfilata dei Carretti Siciliani”.

Un evento organizzato dal Comitato di Quartiere San Luca con la partecipazione della Nissa Rugby e il patrocinio del Comune di Caltanissetta come conclusione del progetto realizzato con i fondi del Bilancio Partecipativo.

Ogni anno, così come previsto da una legge regionale, il Comune di Caltanissetta destina una parte del bilancio pubblico a progetti proposti, scelti e realizzati dagli stessi cittadini. Una porzione delle risorse messe a disposizione è stata assegnata al Comitato di Quartiere San Luca che le ha utilizzate per iniziative di intrattenimento ludico e recupero delle tradizioni locali, come ad esempio è successo nel precedente evento con l’opera dei pupi.

La sfilata dei Carretti Siciliani ricade proprio in occasione della Festa di San Luca, un evento molto sentito dal quartiere che ogni anno propone iniziative molto apprezzate di socialità e condivisione.

“Venerdì ci sarà la sfilata degli storici carretti siciliani con dei bellissimi cavalli che gireranno tra le strade del quartiere per fermarsi, per essere ammirati da tutti, nel giardino della legalità e dei murales – hanno raccontato i promotori anticipando che i bambini che interverranno potranno fare un giro sul carretto -. Questo evento. dopo il cantastorie l’opera dei pupi, ha voluto mettere in risalto e far conoscere alle nuove generazioni parte della storia della cultura della Sicilia”.

Gli organizzatori Comitato di Quartiere San Luca e la Nissa Rugby invitano la cittadinanza a non perdere questa affascinante esperienza ricca di giochi e divertimento che si lega con il recupero e condivisione delle tradizioni siciliane.