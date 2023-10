Caltanissetta, sport e cultura al memorial Emiliano Mondonico de “I Picciotti del Toro

Nel fine settimana dal 6 all’8 ottobre 2023 si è svolto a Caltanissetta il “3° Memorial Emiliano Mondonico”, organizzato dall’Associazione I PICCIOTTI DEL TORO, appassionati e tifosi della squadra di calcio del Torino, in stretta collaborazione e con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

L’evento di natura ludico/sportivo aveva lo scopo di celebrare e commemorare la figura di Emiliano Mondonico, noto allenatore di calcio di serie A scomparso nel 2018 ma anche di rendere visibile e far conoscere le bellezze e tradizioni della città di Caltanissetta.

Infatti gli ospiti intervenuti da fuori Sicilia, tra i quali Clara Mondonico, figlia dell’indimenticabile Emiliano, gli ex calciatori di serie A Pasquale Bruno e Salvatore Vullo, Fabio Milano, segretario della Fondazione Emiliano Mondonico, Vito Mazzilli vice presidente dell’associazione Memoria Storica Granata, Beppe Gandolfo giornalista di Mediaset nonché una nutrita rappresentanza di tifosi del Torino provenienti da varie parti della Sicilia, hanno particolarmente apprezzato, in maniera del tutto inattesa e con non poco stupore alcuni siti della nostra città.

La bellezza storico culturale della nostra cattedrale e della chiesa di Sant’Agata con i suoi meravigliosi intarsi e la reliquia di Sant Aurelio hanno introdotto la giornata di venerdi 6 ottobre, che è proseguita con la visita della sala gialla del Comune e della sala consiliare grazie alla preziosa collaborazione e partecipazione del vice sindaco Grazia Giammusso e dell’assesore Fabio Caracausi. Infine gli ospiti hanno potuto ammirare i locali della biblioteca Scarabelli dove nell’atrio del prestigioso palazzo è stata offerta una cena a base di prodotti tipici quali arancine, panelle, caponata e tant altro.























Sabato 7 ottobre la giornata è iniziata con la presentazione dell’evento presso la sala degli oratori di Palazzo Moncada con un ricordo emozionante dell’allenatore Emiliano Mondonico. Alla presentazione hanno partecipato tutti gli ospiti con l’intervento del signor Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e di Luca Giovannone, presidente della Nissa e già proprietario del Torino Calcio.

Durante la conferenza, in collaborazione con il Circolo Didattico Leonardo Sciascia, sono stati premiati alcuni ragazzini per svariati elaborati aventi come spunto il gesto che più di ogni altro rappresenta ancora oggi Emiliano Mondonico, ovvero una sedia alzata in cielo in segno di protesta. Gli elaborati sono stati molto apprezzati dagli ospiti ed in particolare dalla figlia di Mondonico che oltre a ricevere i 3 elaborati premiati ha fortemente voluto ritirare tutti i lavori realizzati per portarli con se e donarli all’Associazione Emiliano Mondonico di cui è presidente.

Nel pomeriggio presso lo stadio “M. Tomaselli” di Pian del Lago si è svolta una partita commemorativa tra una folta rappresentativa di “amici del Toro”, in squadra anche Luca Giovannone e l’assessore Fabio Caracausi, e la squadra di calcio degli Avvocati di Caltanissetta, che nell’occasione ha visto la partecipazione tra le sue fila anche di alcuni noti magistrati di Caltanissetta. All’incontro, arbitrato dall’amica Denise Salute attualmente non in attività, hanno assistito anche alcuni ragazzi più sfortunati della cooperativa sociale Etnos. La partita di stampo totalmente amichevole si è conclusa, solo per la cronaca, con un “nobile” pareggio per 3 a 3.

La giornata di sabato si è conclusa con un giropizza presso una nota pizzeria della città e con la degustazione di ulteriori prelibatezze nostrane, quali il pane cunzato e le specialità dolciarie delle crocette con confettura di arance e limoni.

La domenica mattina è stata dedicata alla visita di due siti che probabilmente rappresentano due eccellenze della nostra citta: un noto locale adibito a casa museo presso il quartiere Angeli, a ridosso dei ruderi del castello di Pietrarossa, dove gli ospiti hanno notevolmente apprezzato il lavoro dell’ideatore rimanendo incantati da tanta bellezza e contestualmente hanno gustato una granita. Successivamente ci si è spostati a visitare il museo delle Vare dove anche in questo caso gli ospiti hanno ammirato non solo i gruppi sacri esposti ma anche i cimeli delle miniere. In entrambi i siti gli ospiti hanno manifestato notevole entusiasmo, rimanendo meravigliati da tanta bellezza che non si aspettavano di trovare a Caltanissetta.

Infine, il pranzo della domenica si è svolto nella cornice rustica di un agriturismo che tra l’altro ha anche contribuito alla riuscita dell’evento, e si è concluso con la preziosa esposizione del maestro Lillo De Fraia che non solo si è materialmente esibito nella realizzazione del nostro rollò di ricotta, ma ha anche piacevolmente coinvolto gli ospiti nel riempire i cannoli in un’attività che ha destato parecchio divertimento.

Al termine gli ospiti sono stati salutati con i pregiati torroni di uno sponsor e con l’immancabile calamita della città di Caltanissetta, a perenne ricordo dell’evento.

Il Gruppo di Caltanissetta dell’associazione “I PICCIOTTI DEL TORO” ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla organizzazione del memorial ed in particolare il Comune di Caltanissetta nella persona dell’Assessore Fabio Caracausi ed i vari sponsor che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione dell’evento che tra l’altro ha dato molta visibilità alla nostra città.