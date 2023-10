Caltanissetta: prima un boato e poi le fiamme da un appartamento. Nessun ferito nell’incendio

Incendio al primo piano di un’abitazione di Caltanissetta, oggi pomeriggio, in via Boccaccio.

Ad allertare vigili del fuoco e polizia è stato un passante che ha sentito un boato e subito dopo ha visto uscire fumo dalle finestre che sono andate in frantumi.

L’appartamento è abitato da una coppia di anziani che, per fortuna, al momento dello scoppio dell’incendio non erano in casa.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Per precauzione è stata inviata dalla centrale del 118 un’ambulanza ma nessuno sarebbe rimasto ferito.

L’incendio ha interessato la camera da letto. Non sono ancora note le cause che lo hanno scatenato ma sarebbero di natura accidentale. Per il momento non sarà possibile far rientro nell’abitazione dove dovrà essere fatta un’operazione di bonifica e verificate le condizioni strutturali.