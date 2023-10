Caltanissetta, premiati i vincitori del concorso Nicholas Green

Questa mattina si è svolta la premiazione del concorso rivolto alle scuole e intitolato a Nicholas Green. L’intento è quello di sensibilizzare sulla donazione di organi.

All’evento, tenuto nell’Aula Magna del Liceo Classico Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, erano presenti diverse autorità tra cui il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e il Medico Superiore della Polizia di Stato Salvatore Di Benedetto, in rappresentanza del Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello.

Tema del concorso rivolto agli studenti la solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto.

Nel corso dell’evento sono stati eseguiti interventi mirati alla sensibilizzazione della donazione degli organi.

Nicholas Green è un nome che a molti non dice nulla ma 25 anni fa questo nome era su tutti i giornali italiani e statunitensi. Nicholas era un bambino di 7 anni in vacanza con i suoi genitori e la sorellina, in Italia.

Sull’Autostrada Salerno-Reggio Calabria la macchina a bordo della quale viaggiava la famiglia fu scambiata, da una banda di rapinatori, per l’auto di un gioielliere. I banditi tentarono di fermare la macchina per rapinarla e alla fine spararono ferendo il bambino che stava dormendo sul sedile posteriore.

Nonostante tutti i tentativi fatti in ospedale per salvarlo il primo ottobre di 25 anni fa il bambino fu dichiarato clinicamente morto. I genitori autorizzarono l’espianto dagli organi del bimbo donando vita e vista a 9 italiani. In questi giorni, in una sorta di pellegrinaggio laico, Reginald e Margaret Green sono tornati in Italia per rivedere i luoghi della tragedia e abbracciare quei poliziotti che per primi li soccorsero in autostrada fornendo loro aiuto prima e conforto dopo. Sono stati lunghi, interminabili attimi di commozione. Tornano in mente le parole di Emily Dickinson: “Chi è amato non conosce morte” e per Nicholas è proprio così.

“È stato bello e commovente ascoltare alcune testimonianze di generosità” ha commentato il Sindaco.







Diventare donatori è facilissimo: ogni cittadino ha la possibilità di registrare il proprio consenso all’anagrafe del proprio Comune, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità.

L’adesione si può fare anche online, in pochi minuti: basta andare sul sito www.sceglididonare.it e registrarsi con la SPID attraverso l’AIDO (Associazione italiana donatori di organi), oppure, se non si possiede un’identità digitale, si può compilare e stampare il tesserino del donatore e conservarlo tra i propri documenti, magari comunicandolo ai propri familiari.