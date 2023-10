Caltanissetta. Mattia Riggi, pesista Fiamme Oro, vince e stacca il pass per Campionati Italiani

Mattia Riggi, atleta della Sezione Giovanile di pesistica delle Fiamme Oro di Caltanissetta, ieri 8 ottobre ha partecipato a Ragusa al 5° turno Open Regionale di Qualificazione per i Campionati Italiani.

Una gara a cardiopalma disputata con un pesista catanese che ha visto entrambi gli atleti giocarsi la prima posizione all’ultima alzata.

Mattia con il suo secondo posto – risultato finale: 64 chilogrammi strappo, 75 chilogrammi slancio, per un totale di 139 chilogrammi – conquista il pass per la finale nazionale Under 15 che si svolgerà a Cosenza nel prossimo mese di novembre, dove proverà a conquistare una medaglia nazionale.