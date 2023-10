Caltanissetta, Matilde Falcone: “Sostenere Israele proiettando la sua bandiera nelle facciate dei palazzi”

Matilde Falcone, consigliera comunale di Caltanissetta, scrive al sindaco Roberto Gambino invitandolo ad accogliere la richiesta dell’associazione di Caltanissetta Bnei Efraim e della sua Presidente Nazzarena Condemi.

“I massicci attacchi terroristici di Hamas di questi ultimi minuti in Israele dove già si contano 100 morti e 900 ferìti, provenienti da Gaza,, fanno comprendere come questo Stato sia perennemente sotto la mira di chi vuole l’annientamento della cultura occidentale.

Possiamo dire che in queste ore c’è in atto una vera e propria guerra in quei terribili Haaretz: “Sarebbero circa 200-300 i terroristi di Hamas ad essere entrati in Israele. Decine di questi sarebbero ancora nascosti all’interno del Paese.

Lo riferiscono fonti della polizia israeliana a Haaretz, secondo quanto riferisce il Guardian. Innalzata la vigilanza su obiettivi israeliani in Italia

Dopo l’attacco di Hamas in Israele, è stata innalzata anche in Italia la vigilanza su obiettivi sensibili israeliani.

A Roma, in particolare, rafforzati i presidi di sicurezza nella zona del Ghetto ebraico, con la Sinagoga in primo piano e poi l’ambasciata e le altre residenze diplomatiche.

Per tale motivo senza se e senza ma bisogna sostenere Israele e appoggiare la richiesta della Federazione Italia Israele, che chiede ai Comuni, alle Regioni e al Governo di proiettare la bandiera di Israele sulle facciate dei loro palazzi in segno di solidarietà verso lo Stato di Israele , così come ha chiesto l’associazione di Caltanissetta Bnei Efraim e la sua Presidente Dottoressa Nazzarena Condemi.

La Invito ad accogliere tale richiesta in sostegno della pace in Israele.