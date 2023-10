Caltanissetta, Invicta Basket completa il roster con l’acquisto di Vasilje Milosavljevic

Un altro grande colpo di mercato per l’invicta Basket che per completare il roster ha definito l’acquisto di “Vasilje Milosavljevic kosovaro di nascita. Il giovane del 2004 muove i primi passi nella pallacanestro in patria, per poi iniziare il percorso nei settori giovanili italiani con Curtatone Mantova, dove disputa due campionati di Serie C e l’Under 19 Gold lombarda. Lo scorso anno il giovane cestista serbo debutta nel campionato di C Gold abruzzese con la canotta di Teate Chieti.Giocatore fisico e dinamico, di m. 2,00 può giocare indifferentemente da 3 o da 4, data la capacità di essere pericoloso sia nel pitturato che lontano da canestro. Con Vasilje la squadra di coach Spena sembra essere pronta ad affrontare la nuova avventura in serie C. Un grande entusiasmo si respira in città per la prima uscita dell’invicta che giocherà domenica 8 ottobre alle ore 20 al palacannizzaro, dove si prevede il grande pubblico che ormai per tutto il campionato ha contraddistinto le gare della prima squadra della città. La società impegnata con i suoi dirigenti sta programmando grandi sorprese già per la prima uscita stagionale. Il rinnovamento passa anche dall’immagine della società che ha avuto inizio sabato scorso dove per la prima volta è stato presentato il nuovo logo apposto su 200 magliette in una gioiosa mattinata organizzata insieme al gruppo Famila supermercati, nuovo sponsor della società. Il logo veramente bello e molto votato nei sondaggi,prima della sua scelta è stato realizzato dalla Creative agency di Caltanissetta azienda tutta nissena che curerà l’immagine dell’intera società. Adesso sembra tutto pronto per cominciare insieme alla città questa nuova avventura in serie C, il nostro obiettivo è giocarcela fino in fondo partita dopo partita divertendo il nostro pubblico vittoria dopo vittoria, “NOI C SIAMO”