Caltanissetta, giovedì “Una rosa per Norma Cossetto” per ricordare i martiri delle Foibe

Si svolgerà giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 19,00, davanti l’ulivo dedicato ai martiri delle foibe che si trova dentro Villa Monica in via Filippo Turati a Caltanissetta, “Una rosa per Norma Cossetto”.

La manifestazione, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e giunta alla quinta edizione, intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

Per l’evento, promosso e organizzato dal Comitato 10 Febbraio di Caltanissetta in collaborazione con la comunità militante AUDACES, sono stati invitati a presenziare il Sindaco, l’Assessore alla Cultura, i Consiglieri Comunali, le associazioni locali e l’intera cittadinanza. Un appuntamento al quale gli organizzatori auspicano una partecipazione massiccia che vada oltre gli schieramenti politici e partitici perché si tratta di rievocare una storia che rappresenta una macchia nera nella narrazione di una società civile.

“Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia – dichiarano gli organizzatori –. Vogliamo invitare a ricordare il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani di Tito. Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa “luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

La manifestazione nel 2022 ha visto la partecipazione di 240 città italiane e straniere, e quest’anno assume una maggiore valenza in quanto ricorre l’80°anniversario del martirio di Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile.