Caltanissetta, ErasmusDay: il Rapisardi Da Vinci accoglie gli studenti delle scuole medie

Nella settimana in cui tutta Europa festeggia gli ErasmusDays, il team per l’internazionalizzazione dell’ITET “Rapisardi Da Vinci” organizza l’evento “Erasmusdays4Cultures”!!! Una giornata di giochi, musica, condivisione di emozioni ed esperienze per celebrare il programma Erasmus e le insostituibili occasioni di crescita che ogni anno offre a studenti e docenti dell’Istituto.

Undici classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno preso parte all’evento interagendo con le docenti e gli studenti dell’ITET con entusiasmo e grande coinvolgimento.

La Dirigente Scolastica Santa Iacuzzo ha dato il benvenuto ai numerosi studenti convenuti, e dopo aver ringraziato dirigenti e docenti per aver accettato l’invito, ha sottolineato come una delle finalità di ampio respiro che la scuola si propone sia la formazione di uomini e donne capaci di stare al mondo, viaggiare, comprendere e realizzare il proprio progetto di vita.

Le Professoresse Rosaria Trombello e Lucia Colore si sono poi avvicendate nel coinvolgere gli studenti nelle molteplici attività programmate, sostenute dalla collaborazione degli studenti dell’ITET che hanno mostrato capacità linguistiche e relazionali interagendo con i loro pari motivandoli e incoraggiandoli.

Particolarmente apprezzate sono state le testimonianze offerte dai ragazzi che hanno vissuto l’esperienza di una mobilità all’estero. Essi hanno sottolineato la grande ricaduta formativa in termini di autonomia, autostima e potenziamento delle capacità comunicativo-relazionali.

Anche quest’anno l’ITET “Rapisardi da Vinci” non ha perso l’occasione per mostrare la dovuta riconoscenza a chi permette ai propri ragazzi di vivere “esperienze che cambiano la vita!”