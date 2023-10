Caltanissetta e San Cataldo unite nel canto al Santuario di Altavilla Milicia. Ieri, sabato 30 settembre, la Corale Polifonica Città di San Cataldo “Renzo Chinnici” e il coro Gospel di Caltanissetta “Joy’s Chorus” sono partiti in un unico coro per animare la liturgia ad Altavilla Milicia per l’omonimo Santuario.

Ad accompagnare le voci un ensemble della Giovane Orchestra Sicula, il tutto diretto e coordinatore dal maestro sancataldese Raimondo Capizzi: “La musica sia mezzo per il raggiungimento della bellezza, non il fine per l’apparenza”.

I coristi: Donatella Rizzo, Stella Anzalone, Fiammetta Bellanca, Paola Nicosia, Benedetta Farulla, Luisa Bellini, Corinna Amico, Floriana Amico, Giusy Letizia, Rosalia Parenti, Rita Lo Coco, Aurora Laurino, Mariagrazia Falzone, Patrizia Lazzara, Carmela Macaluso, Angela Carlotta, Romina delle Donne, Lina Burgio, Tiziana Dell’Utri, Concetta Blandino, Giovanni Mammano, Biagio Miraglia, Salvatore Falzone, Linda Arcarese, Angelo Bonelli, Valentina Ginevra.

Musicisti: Martina Carneglia, Lianelisa Ragusa, Mariana Cosereanu, Marcello Dalfino, Laura Blandino. Direttore: Raimondo Capizzi.