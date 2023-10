Caltanissetta, a San Francesco tanti “angioletti” per celebrare gli 800 anni dal primo presepe: come adottarli

L’iniziativa del Comitato di quartiere San Francesco - Stazzone di Caltanissetta per un presepe di angioletti

Quello che sta per arrivare sarà, per i cristiani cattolici, un Natale veramente speciale. Esattamente 800 anni fa, infatti, San Francesco d’Assisi, mentre si trovava a Greccio, ideò e realizzò il primo presepe, quello che, ancora oggi, viene amorevolmente realizzato nelle chiese, nelle case, all’aperto e in ogni luogo nel quale si desideri celebrare la nascita di Gesù Cristo.

Per celebrare questa iniziativa il Comitato di quartiere San Francesco Stazzone ha pensato di abbellire la scalinata storica con tanti “angioletti” che verranno deposti lungo i gradini della chiesa dedicata proprio al Santo Patrono di tutta l’Italia.

Una rappresentanza di piccoli angeli che potrà aumentare sempre più nel numero fino a farlo diventare un esercito di preghiera.

“Invitiamo a contattarci tutti coloro i quali apprezzano questa iniziativa, desiderano saperne di più o vogliono contribuire” spiega il Presidente del Comitato di quartiere Marcello Bellomo. “In ciascun angioletto adottato verrà inciso il nome del suo benefattore”.

Per maggiori informazioni o “adozioni” è possibile chiamare il numero 3205746942