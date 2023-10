Asp di Caltanissetta, un’app per accedere ai servizi sanitari e per prenotare basterà “click”

Al via la nuova app dell’ASP di Caltanissetta, l’applicazione disponibile per dispositivi iOS e Android, che offre una soluzione semplice e immediata per prenotare esami e visite specialistiche, oltre a permettere l’accesso ai referti medici direttamente da smartphone o tablet.

Progettata e sviluppata con l’obiettivo di migliorare la relazione con i cittadini, questa applicazione offre nuove modalità e canali di comunicazione per un accesso comodo e sicuro ai servizi sanitari digitali, ovunque ci si trovi.

All’interno dell’app, è possibile prenotare appuntamenti per visite ed esami utilizzando una ricetta dematerializzata, annullare o modificare prenotazioni esistenti e consultare i referti dei test di laboratorio.

A breve, sarà anche possibile accedere ai dati relativi agli accessi in pronto soccorso, il tutto con un semplice clic sul proprio dispositivo.

Una soluzione semplice e sicura che permette di gestire e programmare l’accesso ai servizi sanitari in modo più efficiente, evitando lunghe attese agli sportelli e diminuendo la necessità di recarsi fisicamente presso le strutture sanitarie.



L’app, costantemente in aggiornamento, offre un’interfaccia grafica semplice e intuitiva ed è disponibile gratuitamente per il download su Apple Store e Google Play Store cercando semplicemente “ASP caltanissetta”.

Per garantire la massima sicurezza dei dati personali, è necessario effettuare l’accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che garantisce la privacy e impedisce la condivisione non autorizzata di informazioni con terze parti.



Il Commissario Dott. Ing. Alessandro Caltagirone ha dichiarato: “La digitalizzazione è ormai entrata nelle abitudini dei cittadini rendendo la trasformazione digitale del settore sanitario pubblico una priorità irrinunciabile per la sua modernizzazione. Con la realizzazione di questa app facciamo un ulteriore passo in avanti nel nostro progetto di avanzamento tecnologico. Inoltre, abbiamo recentemente introdotto la possibilità di scaricare i referti direttamente dal nostro sito web, ampliando così le opzioni a disposizione dei nostri utenti per un accesso più flessibile e comodo alle proprie informazioni mediche.

Il nostro obiettivo primario è migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, adattando i nostri servizi alle esigenze di cura dei pazienti. Coinvolgeremo attivamente gli operatori sanitari e gli utenti per rendere questi servizi sempre più avanzati e al passo con le nuove tecnologie, garantendo un costante allineamento alle direttive strategiche del Ministero della Salute, dell’Agenas e dell’Assessorato Regionale della Salute”.