Sicilia, tratta di esseri umani dall’Africa: ordinanza per 25 stranieri

Quattro ivoriani e un guinese sono stati arrestati da agenti delle squadre mobili di Catania e Genova nell’ambito dell’inchiesta a “Landayà bis’ della Dda etnea una banda internazionale che organizzava viaggi di migranti. Il provvedimento fa seguito a un fermo eseguito nell’aprile scorso nei confronti di 25 indagati che, in sede di convalida è stato oggetto di conflitto di competenza, risolto dalla Cassazione in favore del gip di Catania.

L’ordinanza di custodia cautelare riguarda complessivamente 25 indagati: 13 erano già in carcere, cinque sono stati arrestati e sette, che sono all’estero, sono ancora irreperibili. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il provvedimento contesta anche l’aggravante dall’aver agito in più di dieci persone e dei reati-fine di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di avere commesso il fatto al fine di trarne profitto anche indiretto e dalla transnazionalità.

Le indagini sono state avviate seguendo il caso di una minorenne straniera non accompagnata arriva ad Augusta il 25 gennaio del 2021, collocata in una struttura nel catanese ma fermamente intenzionata a raggiungere la Francia seguendo le indicazioni avute in Libia da una donna che le aveva dato anche un contatto telefonico di che avrebbe dovuto aiutarla in Sicilia. Sono emerse subito le presenze di guineani e ivoriani coinvolti nel trasferimento in Francia minorenne e poi è stato scoperto un articolato sodalizio criminale, a carattere transnazionale, formato da più cellule operative in Africa (Libia, Guinea, Costa d’Avorio, Tunisia e Marocco), in Italia (a Genova, Torino, Asti, Cuneo e Ventimiglia) e in Francia, dedito al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in favore di una clientela (donne, uomini, bambini e addirittura neonati) che, dietro pagamento di somme di danaro, variabili a seconda della natura degli accordi e della tranche di viaggio da eseguire (oscillando da almeno 200,00 euro per il mero passaggio dei confini sino a 1.200,00 euro circa per fasi di viaggio più ampie), si affidava ad esso perché specializzato nella “gestione” dei viaggi per raggiungere altri paesi dell’Unione Europea, in particolare in sconfinamenti verso la Francia.