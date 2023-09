San Marino, lettera intenti con Fondo Saudita per aeroporto di Torraccia

SAN MARINO (ITALPRESS) – Prende corpo il progetto di costruzione dell’aeroporto di Torraccia sulla base di interlocuzioni e incontri a livello interministeriale tra San Marino e Arabia Saudita. L’obiettivo è quello di puntare sullo sviluppo, promuovere il turismo, facilitare i trasporti e sostenere l’industria aeronautica. In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, il Segretario di Stato di San Marino Federico Pedini Amati a Riyad ha siglato, a nome del Governo, una lettera di intenti con il Fondo Saudita per lo Sviluppo incentrata sulla cooperazione nel campo degli investimenti infrastrutturali. Nella fattispecie, dunque, registrata la disponibilità di 29 milioni di dollari, dice Pedini Amati, in prestito a tasso minimo, per finanziare “la nuova aviosuperficie”. Previsti altri due investimenti per un totale di 100 milioni.

Seguirà ora una fase di definizione dei dettagli tecnici, finanziari, legali e di rispetto delle normative ambientali dei progetti proposti, con gruppi di lavoro istituiti ad hoc in rappresentanza di entrambe parti. Il 16 e 17 novembre si terrà a San Marino la Conferenza europea sul turismo accessibile. Ospite d’onore sarà il Ministro Ahmed Al Khateeb. Per l’occasione è atteso anche il Segretario Generale UNWTO, Zurab Pololikashvili.

