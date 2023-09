Pietraperzia, ciclismo: domenica VII Prova della Coppa Sicilia di Cross country

Si svolgerà domani 01 ottobre a Pietraperzia la VII Prova della Coppa Sicilia di Cross country .

La Coppa Sicilia giovanissimi della Federazione Ciclistica Italiana ha fatto tappa in tutte le province Siciliane e domani alle ore 10:00 partirà dallo stadio comunale di via Caltanissetta della cittadina di Pietraperzia, per il Primo Trofeo Città di Pietraperzia.

L’organizzazione è tutta nissena , capitanata dall’Asd Team Open (Scuola di Ciclismo) con sede al M. Cannavò, con la collaborazione del comitato provinciale FCI di Caltanissetta.

Superata la soglia dei 200 iscritti per una giornata all’insegna dello sport ed il divertimento. Al via giovani biker dai 4 anni ai 12 anni che si sfideranno nel tracciato realizzato dentro l’area del Campo Comunale.



Grazie alla fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Pietraperzia è stato possibile realizzate una tappa del circuito federale giovanissimi più importante della Sicilia.